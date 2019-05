El 'no' a la independencia de Cataluña supera al 'sí' por primera vez desde antes del 1-O, según el CIS catalán

Publicada el 10/05/2019 a las 12:29 Actualizada el 10/05/2019 a las 13:27

Una victoria ajustada de ERC en las europeas

Los ciudadanos de Cataluña quesuperan a los partidarios, con unque no quieren que sea un Estado independiente y un, según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) hecha pública este viernes y recogido por Europa Press. Es la primera vez desde junio de 2017, cuatro meses antes de el referéndum del 1-O, queSegún los datos del CEO, un 35% quiere que Cataluña sea un, un 29,4% opta por un, un 25,8% prefiere que siga siendo unay un 6%, unaEl, el 26,1% solo catalán, el 21,4% más catalán que español, el 5,1% solo español y el 3,1% más español que catalán. En una escala del cero al diez, los catalanes sitúan de media su sentimiento catalanista en un 6,80, el españolista en un 4,10 y el europeísta en un 6,62.Unque sea aceptable por la mayoría del Parlament, un 27,4% nada probable, un 13,9 bastante probable y un 5,9 muy probable. ERC ganaría las elecciones europeassi se celebraran ahora, según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) hecha pública este viernes. La estimación de voto en Cataluña da a los republicanos de Oriol Junqueras un 22,5%, seguida del PSC con un 22,2% y JxCat, concomo candidato, obtendría un 21,2%. Cs el 11%, el PP un 4,2% y Vox un 3,2%.A la, el 5,2% lo basa en temas relacionados con la Unión Europea y el Parlamento Europeo, el 32% en la situación política y el 58,9% en los dos aspectos por igual, y un 71,3% asegura que votará en los comicios europeosEn una escala del cero al diez, los catalanes valorancon una nota de 4,82, el 59,9% del total la aprueba y el 31,2% la suspende, mientras que el 8,5% no lo sabe y el 0,5 no contesta.El 42,1% de los encuestados se muestra bastante interesado en losy un 34,3% poco interesado, mientras que un 13,2% lo está mucho y un 9,2% nada.La encuesta se ha realizado por teléfono amayores de 18 años entre el 30 de abril y el 6 de mayo con un margen de error de +/- 3,10%.