El tribunal rechaza que testifiquen Botín, Fainé, Villarejo y Pablo Iglesias en el juicio de Ausbanc y Manos Limpias

Publicada el 10/05/2019 a las 13:56 Actualizada el 10/05/2019 a las 14:23

Pineda, perjuicio en el 'Caso Tándem'

Entre 16 y 66 años de cárcel para diez acusados

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacionalpara el juicio por la presunta extorsión de la(Ausbanc) ya la presidenta del Banco Santander Ana Botín, el expresidente de Caixabank, el líder de Podemos Pablo Iglesias , el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y el fiscal, entre otros.Así consta en el auto del tribunal encargado de enjuiciar el caso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se determina la prueba que se examinará en la, con fecha prevista de finalización el 11 de octubre siguiente.Según el auto, la defensa del expresidente de Ausbanc Luis Pineda, para quien la Fiscalía pide 118 años y 5 meses de cárcel por presuntos, solicitaba un total de 28 testificales para el juicio, pero la Sala ha rechazado cinco de ellas por no advertir relación con el relato de los hechos.Entre esos cinco testigos rechazados se encuentra Villarejo, investigado en la macrocausa conocida como Tándem y en cuya novena pieza se ha personado el propio Pineda como perjudicado dado que habría sido unahabría realizado para el BBVA -que en el caso de Ausbancy Manos Limpias figura como acusación particular--. En concreto, el banco habría encomendado en 2010 al comisario que acabase con Ausbanc, pues ésta habría estado extorsionando a la entidad.Por su parte, el secretario general de Manos Limpias,--acusado por Fiscalía de organización criminal y extorsión y para quien solicita 24 años y 10 meses de cárcel-- pedía la testifical de Botín, pero el tribunal lo rechaza porque "no consta, según el relato fáctico" de la acusación, que el correo dirigido al banco que preside fuera para ella, por lo queTampoco declararán como testigos otras propuestas de Bernad como Isidro Fainé; el líder de Podemos; la escritora; el juez que instruyó el caso Nóos , José Castro; el que fuera fiscal de esta misma causa Pedro Horrach; el juez inhabilitado Elpidio José Silva, o el exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, entre otros, personas de las que "no figura su interlocución en la causa".Otra de las acusadas, la abogada--quien se enfrenta a 11 años y 11 meses de prisión por organización criminal y extorsión--, también reclamaba la testifical del juez, ya que fue la abogada que ejerció la acusación popular en el juicio del caso Nóos y sentó en el banquillo a laEn el curso de la investigación de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias en la Audiencia Nacional se conoció después que Pineda se llegó a poner en contacto con el abogado de la Infanta, Miquel Roca, para recordarle que había pedido a, empresa donde trabajaba la hermana del Rey, que ayudara económicamente a la empresa de seguridad LPM por la "grave situación financiera" que atravesaba. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora López Negrete.En el juicio que comenzará en septiembre y se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) se sentarán en el banquillo de los, así como nueve personas jurídicas, sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias para las que se reclama su disolución.Según el auto de procesamiento del instructor, Santiago Pedraz, cuya argumentación fue acogida en gran parte por la Fiscalía, Pineda ideó la creación de unaque denominó Ausbanc, pero en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y de las cuotas de los asociados adheridos, es decir, los que no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc.El Ministerio Público establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas. También la conseguíaEstas actuaciones contaron desde el año 2012, según el escrito del fiscal, con el beneplácito del entonces secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, financiando para ello al sindicato, por lo que la actuación de éste no fue un "hecho aislado", en palabras del instructor, que también relacionó su actividad de extorsión en el marco de la acusación popular que también ejerció en el caso de los