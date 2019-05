Pons asegura que el PP no pactará con Vox en Europa, aunque no descarta acuerdos a nivel autonómico y local

Publicada el 10/05/2019 a las 12:23 Actualizada el 10/05/2019 a las 13:02

El portavoz de la Delegación Española del PP en el Parlamento Europeo y candidato en los comicios del 26 de mayo,, ha asegurado que, aunquecon la formación de Santiago Abascal "Cada ayuntamiento formará la mayorías que sean precisas para gobernar", ha señalado Pons en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en referencia a formar gobierno con Vox en comunidades y municipios., ha justificado.Pons se ha mostrado tajante con respecto a la posibilidad de pactar con Vox en Europa, porque,, con la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y con "partidos racistas".Preguntado por las encuestas del CIS que vaticinan una victoria amplia del PSOE en las elecciones del 26M, Pons ha rechazado esta hipótesis y ha asegurado quepara "evitar que Pedro Sánchez forme gobierno con la izquierda". Así, ha descartado que el liderazgo de Pablo Casado corra peligro, porque el PPque el pasado 28 de abril.A su juicio, si el PP gana las próximas elecciones va a influir en cómo se forme el próximo Ejecutivo a nivel nacional. "El PSOE tendrá que plantear qué gobierno forma y con quién", ha expresado González Pons, yPor otro lado, el eurodiputado ha señalado que la política europea es "muy diferente" a la española, y, como ha venido sucediendo hasta ahora.Preguntado por el fallo de un juzgado de Madrid que ha permitido que Carles Puigdemont pueda presentar su candidatura para concurrir a las elecciones europeas, Pons ha planteado que, que concurrirá a las elecciones pese a estar huído de la Justicia española.A su juicio, Puigdemont se enfrenta a un "imposible racional" y lo ha calificado de ". "Si quiere ser eurodiputado, tendrá que pasar por la cárcel como sus compañeros a los que dejó tirados", ha indicado Pons, explicando que tendrá que ir a España a recoger su acta de diputado sin tener inmunidad. "No creo que asuma ese riesgo viendo lo cobarde que es", ha pronosticado.Sobre la crisis política que vive Venezuela, González Pons, que desde Europa se ha implicado en el apoyo a la disidencia venezolana, ha destacado la, pero se ha mostrado contrario a una intervención militar.Tenemos que hacer algo con Venezuela y lo que no podemos hacer es ponernos bizcos como hace Borrell ", ha señalado, criticando al ministro de Asuntos Exteriores en funciones.En esta línea, ha acusado de, "cercana a la ceguera", a Josep Borrell. "Acusó a Estados Unidos de ser el cowboy de Venezuela cuando detuvieron al vicepresidente de la Asamblea Nacional", ha insistido, en referencia a la retención de Edgar Zambrano.De Borrell critica que quiere que vuelva la democracia a Venezuela, pero sin derrocar a Maduro, y eso, para Pons, "es imposible".Por último, sobre la grave situación médica que sufre el exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba , que sufrió un ictus este miércoles, Pons"Es uno de los políticos más importantes que tiene nuestro país", ha señalado. "Me considero un afortunado por haberlo tenido en frente como rival", ha asegurado el eurodiputado y ha destacado que fue un gran ejemplo deha explicado.