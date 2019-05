PSOE, Cs y Unidas Podemos suspenden su campaña electoral por el fallecimiento de Rubalcaba

Publicada el 10/05/2019 a las 17:04 Actualizada el 10/05/2019 a las 17:16

PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos han suspendido este viernes su campaña electoral para las elecciones europeas, municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo en señal de duelo por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba . El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE ha muerto este viernes en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) , dos días después de sufrir un infarto cerebral.En el caso del, el partido ha decidido suspender. De este modo, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no acudirá el sábado a Zaragoza ni a Logroño, como tenía previsto. Los socialistas retomarán sus actos de campaña el domingo.Ya este viernes por la mañana se anunció que, precisamente para estar pendiente de la evolución de Rubalcaba,no viajaría a Barcelona, donde tenía previsto, además de un acto institucional con Felipe VI, participar en un mitin del PSC en la ciudad.ha anunciado que suspende todos sus actos previstos para este viernes "en señal de duelo" por el fallecimiento de Rubalcaba. Así lo ha indicado la formación naranja en un comunicado, en el que también ha transmitidosus condolencias a la familia y los amigos de Rubalcaba y a sus compañeros socialistas.Ciudadanos ha celebrado actos electorales este viernes por la mañana -antes de que se conociera la noticia- en distintos lugares de España en el marco de la campaña de los comicios europeos, municipales y autonómicos del 26 de mayo, pero el resto del día interrumpirá su actividad pública.también ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que cancela los actos programados de la campaña electoral de este viernes: "Suspendemos los actos de campaña electoral de este viernes con motivo del trágico fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba", señalan en el mensaje, anulando así el acto que esta tarde iban celebrar en Madrid la candidata a las europeas, María Eugenia Rodríguez Palop, con la candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isa Serra. Iglesias no tenía previsto ningún acto de campaña esta jornada.también ha lanzado un mensaje en su perfil anunciando que debido a la muerte del político socialista y en solidaridad con los compañeros y compañeras del PSOE suspenden "todos los actos de campaña previstos para hoy".