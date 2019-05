Adicae llevará a España ante el Tribunal de Estrasburgo por los 'casos Fórum-Afinsa'

Publicada el 11/05/2019 a las 16:26 Actualizada el 11/05/2019 a las 17:59

Nos movilizamos por la dignidad, ADICAE es el ejemplo. Manuel Pardos les habla a los afectados y al Gobierno pic.twitter.com/dUHN7liRiO — ADICAE (@ADICAE) 11 de mayo de 2019

Casi medio millón de afectados

Varias manifestaciones convocadas por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) en toda España han exigido una solución política para los afectados por los casos de fraude de Fórum-Afinsa-Arte y Naturaleza, según informa Europa Press.Ante una gran pancarta que decía: "Responsabilidad de la justicia de las Administraciones Concursales, por la finalización inmediata del caso y solución a los afectados: 13 años en lucha y 470.000 familias", los manifestantes han pedido responsabilidades a los encargados de la liquidación de las empresas implicadas en el caso.Lacomenzó a las 12.00 horas en Cuesta de Moyano, justo en la Plaza de Atocha, y recorrió todo el Paseo del Prado hasta la Plaza de las Cortes. Además de en la capital, también había movilizaciones programadas en Valencia, Zaragoza, Barcelona, Badajoz, Sevilla, Málaga, Granada, Oviedo, Valladolid, Alicante, Cáceres, Murcia, Las Palmas, A Coruña, Girona, Tarragona, Almería y Logroño.En la manifestación de Madrid, donde varios miles de afectados han partido de Atocha coreando lemas como", o "Si esto no se escucha, iremos hasta Europa", ha tenido lugar ante el Congreso de los Diputados la lectura del manifiesto y la intervención del presidente de Adicae, quien ha destacado que los partidos son quienes pueden resolver el problema, 13 años después mientras "la Justicia ha fallado estrepitosamente, arremetiendo además contra unos procedimientos concursales que en más de una década no han liquidado las empresas para resarcir a los afectados", tal y como afirma la asociación en un comunicado.En la manifestación, el presidente de la asociación, Manuel Pardos, ha recordado que Adicaepor estos fraudes. En concreto, la actuación tendrá dos vertientes: la primera ante la Unión Europea, donde se elevará una queja por el "anormal funcionamiento" de la justicia, y en segundo lugar ante el Consejo de Europa "por la posible". La tardanza, además de la demanda europea, podría conllevar la interposición por parte de Adicae de otra demanda de responsabilidad patrimonial del Estado por el mismo motivo: anormal funcionamiento de la justicia."Se trata de un fallo multiorgánico que no ha logrado justicia, la vía penal apenas ha condenado a los dirigentes de la estafa, ni resarcimiento de los ahorros para los perjudicados", ha recalcado Pardos.La estafa, que concluyó en el año 2006 tras la intervención de las sociedades y afectó a casi medio millón de personas a las que se les defraudó más deconsistía en la captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores con el compromiso de devolver en el plazo determinado un interés añadido superior al de las entidades financieras.El motivo que alegaba para retribuir el dinero que recibían era laEn la publicidad de sus productos sostenían que los sellos se revalorizaban de manera constante y sostenida. La actividad se formalizaba en contratos-tipo de compraventa de lotes de sellos que encubrían la realidad económica de la transacción.El inversor compraba, según decían, por un precio equivalente al valor de la filatelia que le adjudicaban, asumiendo la compañía el compromiso de recompra por el que se obligaba aaportado más la rentabilidad acordada.