González Pons, a Casado: "No hay que hacer más cambio de rumbo que volver a mirarnos a nosotros mismos"

El candidato del PP al Parlamento Europeo Esteban González Pons se ha dirigido al presidente del PP, Pablo Casado, con el que ha compartido acto en Valencia, para señalar: "Entre tú y yo, no creo que haya que hacer más cambio de rumbo que el dey recordar a la gente los servicios prestados. Somos el gran partido del centro derecha español, por este orden, primero centro y luego derecha", ha recalcado.Así se ha pronunciado el número dos a las europeas este sábado en València, durante su intervención recogida por Europa Press en un acto público en el que han participado Pablo Casado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y la candidata a la Alcaldía de València, María José Català. González Pons ha destacado que "después dey la victoria a (el presidente socialista) Pedro Sánchez", "lo único que hay que corregir y recordar" es quién es el PP y qué servicios ha prestado a España.En este sentido, se ha dirigido a Pablo Casado para manifestar: "Yo no creo, te lo digo aquí en privado, entre tú y yo, que haya que hacer más cambio de rumbo que volver a mirarnos a nosotros mismos, recordar nuestros nombres y decirle a la gente los servicios que hemos prestado a nuestro país". "Somos ely por este orden, primero centro y luego derecha, primero centro reformista y luego derecha moderada", ha agregado.Ha afirmado que el PP es "el partido responsable, el partido sólido, el partido adulto, el partido fiable, el que se renueva por adición, el partido seguro, el partido ambicioso, con el que se encuentra trabajo, con el que no corre peligro la unidad de España"."Somos el partido de las soluciones, no el partido de la ideología. No somos ninguna de las dos copias del PP, porque. No estamos divididos, como pretenden nuestros rivales, los que quieren que perdamos las elecciones, y no estamos derrotados como pretenden nuestros imitadores, los que cogen votos del centroderecha para que gane la izquierda. Estamos unidos yde presidente", ha subrayado.A su juicio, "hace dos domingos no se perdió nada, empezó todo", porque la Presidencia del Gobierno no se gana solo en las urnas, se merece también en la carrera política" y "es una conquista épica". "La historia épica de Casado, que va a ser el, solo ha hecho que empezar a escribirse", ha asegurado.Por otro lado, ha respondido al cabeza de lista de JxCat a las europeas y expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que este viernes avisó que "no habrá Esteban González Pons ni Javier Nart que lo puedan parar" de llevar el conflicto catalán a la agenda europea y que "ningún soldado del Estado que quiera impedirlo lo podrá conseguir". El dirigente conservador ha indicado que Puigdemont quiso insultarle pero, sino "un título que llevaría a mucha honra". "Me sorprende que me llame soldado un", ha señalado.González Pons ha subrayado que Puigdemont "se equivoca" porque además no fue el PP el que "paró el 'procés' sino sus diputados junto a los de fuerzas como el PSOE y Cs, que "no quisieron que la peste del nacionalismo volviera a arraigar en la UE". Ha dicho que Puigdemont es quien no estará en el Parlamento Europeo porque "".De cualquier modo,en las elecciones europeas: "Sigo donde sigo y voy a seguir donde tú digas porque tú has confiado en mí". Ha pedido el voto al PP para las elecciones europeas del 26 de mayo, unos comicios en los que se "vota a favor o en contra de la Unión Europea", y ha advertido que "muy cerca" del PP hay "partidos en contra" de sus instituciones."Pegaditos a nosotros, hay partidos que quieren volver a levantar fronteras, segregar a personas por el color de su piel, volver a cambiar inteligencia por intransigencia", ha alertado, para afirmar que "todos los nacionalismos son iguales", "igual de intransigentes", desde los". En su opinión, "también son peligrosos los nacionalistas españoles" y "el nacionalismo es el primer peldaño de la escalera del autoritarismo, del racismo, de la guerra en Europa".Asimismo, ha puesto en valor que "solo el PP presenta a un valenciano como puesto de salida" en sus listas para los comicios europeos, por lo que "los intereses de los valencianos solo los va a defender el PP y, además, ha hecho hincapié en que su compañera María José Català es laque lo "va a tener un embajador en Bruselas" mientras que al resto "no les cogerán el teléfono".Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado , ha pedido este sábado "aglutinar esfuerzos" en su partido para gobernar en alcaldías y autonomías después de las elecciones del 26 de mayo, con lo que los conservadores podrán hacerCasado ha instado a los conservadores a decir "con muchísimo respeto, cariño y humildad" a la gente que. "Lo que no se una en torno al PP, se va a aprovechar por 'los Puigdemont'", ha señalado.Así, se ha mostrado "optimista" y ha considerado que. Citando a Cela, ha señalado que "en el mundo hay dos tipos de personas, los que hacen la historia y los que la padecen". "Yo no quiero que luego haya votantes que digan, 'oiga, pues disfruten lo votado'", ha agregado.