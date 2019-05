El club de debates de Oxford deja de llamar a Puigdemont "jefe de la resistencia catalana" pero mantiene el formato del acto

Publicada el 13/05/2019 a las 18:19 Actualizada el 13/05/2019 a las 18:57

La revista de estudiantes de la Universidad de Oxford se hace eco de nuestra carta del @foroprofesores a @OxfordUnion. Los estudiantes tienen la responsibilidad de preguntar e intentar entender lo que sucede en el mundo y sobre los temas que abordan. Desde el Foro les ayudaremos. https://t.co/LJonqM43ig — Alfonso Valero (@alfvalero) 12 de mayo de 2019

Foro de Profesores lamenta que Oxford solo invite a independentistas: "Impreciso y tendencioso"

La sociedad de debates de la Universidad británica de Oxford, Oxford Union, que Carles Puigdemont , ha rectificado su anuncio y, a raíz de una carta de protesta escrita por un foro que agrupa a 240 profesores españoles, informa Europa Press.Sin embargo, aunque los profesores se ofrecían para participar en cualquier debate o evento sobre política catalana , la sociedad ha dejado claro que no va a cambiar el formato del acto, que no será un debate sino un encuentro conen el que "aparecerá solo". Así lo ha explicado la presidenta de Oxford Union, Genevieve Athis, al periódico The Oxford Student . Eso sí, Athis invita a los miembros del club a acudir al acto y a "si así lo desean".Aunque en su anuncio del acto, Oxford Union ha cambiado el título de Puigdemont por el de "Ex presidente del Gobierno de Cataluña", también, en el que dice que Puigdemont ejerció ese cargo "hasta que su cese por el Gobierno español tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que desató el clamor y la agitación en la región". También dice que actualmente vive " en el exilio " en Bélgica.En sus declaraciones al diario estudiantil, Athis"por claridad", aceptando la advertencia de que el título "podría ser potencialmente equívoco, especialmente para". En cambio, defiende precisamente la "descripción más detallada" que acompaña al título y que "aclara losel señor Puigdemont, así como el hecho de que actualmente está viviendo en el exilio". Athis niega que la sociedad trate de "esconder" ese hecho como, a su juicio, parecían sugerir los profesores españoles.Lo que eldecía en su carta es que "Puigdemont es un fugitivo de la justicia, que huyó del país después de que la Fiscalía le denunciase ante el Tribunal Supremo poren la declaración de independencia de una región española contra la Constitución española". Los profesores también saludan el interés de la sociedad de debates de Oxford en la política española, pero lamentaban "profundamente" que solo invite a nacionalistas catalanes: aen 2017 y ahora a Puigdemont.Por otro lado, lamentaban también que se presentase a Puigdemont como "jefe de lacatalana", argumentando que la "estrategia unilateral" del expresident ha "creado profundas divisiones en la sociedad catalana , ha dañado mucho el tejido social y económico catalán y ha aumentado las profundas".Además, señalaban que en las últimas elecciones autonómicas el partido de Puigdemont y el también "secesionista" ERC, de manera que ven "impreciso y tendencioso presentarle como representante de una resistencia catalana". "Si eso existe, no es una resistencia contra España sino". Los profesores se ofrecían a participar en debates sobre política española, convencidos de que el club de debates querrá mejorar el acceso a la información con un "".En ese punto, afirman también que el movimiento nacionalista catalán está "muy bien financiado", mientras que. "Sin embargo, esperamos que nuestra voluntad y capacidad para defender el orden constitucional español más progresista en siglos no sea desechada ni ignorada", añaden.El mismo Foro de Profesorescon motivo de un acto del actual presidente catalán, Quim Torra, con el abogado de la exconsejera Clara Ponsatí y rector de la Universidad de Glasgow, Aamer Anwar –un acto que finalmente Torra anuló–.