Isa Serra: “Ayuso era el contacto del conseguidor de la 'Púnica', Alejandro de Pedro, que le pedía favorcitos”

Publicada el 13/05/2019 a las 10:06 Actualizada el 13/05/2019 a las 10:19

"Madrid ha sido el laboratorio neoliberal"

La candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,, ha criticado este lunes que la candidata regional del PP, Isabel Díaz Ayuso , Alejandro de Pedro al que le pedía 'favorcitos".En un desayuno informativo, Serra ha recordado, según ha informado Europa Press, que el PP lleva 24 años gobernando la Comunidad, "tantos años de gobierno para unos pocos,de la ciudadanía"."Estos 24 años hemos sufrido casos y casos de corrupción. Desde el año 89, porque es ahí cuando comienza la Gürtel, nada menos que 24 casos.. Tres expresidentes imputados y Aguirre señalada ahora por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Al menos,. Esto no es circunstancial, es la forma del gobierno del PP", ha añadido.Según ha explicado la diputada autonómica, estas políticas "sostienen esa corrupción, que son nicho para la usurpación", además de la privatización de lo público "para regalárselo a empresarios amigos, muchos de los cuales posteriormente pagan sus deberes en forma de cheques y mordidas"."Como, supuestamente, Villar Mir, el marqués y gran magnate de este país, a Ignacio González por ese tren de Navalcarnero que iba a ser construido por OHL y que nunca llegó. Villar Mir es un caso más, paradigmático eso sí, del modus operandi y de lo que son los grandes beneficiados de los gobiernos del PP", ha apostillado.La candidata de Podemos ha relatado que esa privatización de lo público sufrió "una vuelta de tuerca" con la llegada de Esperanza Aguirre "gracias al Tamayazo". "Desde ese momento. Lo continuaron González; Cifuentes, la que llegó como mirlo blanco y que terminó manchando incluso al partido récord de la corrupción europeo; el flamante ciudadano Ángel Garrido; y estos dos últimos con la colaboración de Ignacio Aguado", ha insistido.Serra ha señalado que el aguirrismo también, "gestionados en su mayoría por empresas que aparecen en Púnica, Gürtel, Lezo, que han supuesto enormes sobrecostes a los madrileños y que la fiscalía está investigando gracias a la denuncia que puso Podemos".Como consecuencia de ello, ha explicado,, y los sobrecostes se calculan en entre un 15% y un 25% respecto a la pública. "Esa privatización de nuestra sanidad empeora las condiciones laborales de nuestros profesionales y sobre todo la atención sanitaria a la ciudadanía. El procedimiento siempre es el mismo: degradar lo público para justificar una privatización, y, si se puede, por en medio llevarse una mordida", ha apuntado la política.La aspirante regional de Unidas Podemos también ha acusado al PP de haber degradado la Educación porquey que más dedican presupuesto a la enseñanza privada y concertada. "Y en medio, se llevan una mordida: según las investigaciones judiciales el señor Granados se llevaba un millón de euros por cada colegio concertado que adjudicaba", ha asegurado.Para Isa Serra, el resultado de todo esto es una, "con centros guetto, con masificación en las aulas, donde los niños ricos van a unas escuelas y los pobres a otras". La Comunidad de Madrid tiene el índice de segregación escolar más alto de la Unión Europea y crece tres veces más que la media de España. Esto no es sólo por las barreras que supone la privada-concertada, sino también por la implantación del programa bilingüe y el decreto 29/2013 de libre elección".En este punto, la candidata ha criticado "el mantra del PP de la libre elección de centros" ya que, según sus datos, desde que se implantó en 2013 tan sólo se ha incrementado en un 3,3% la movilidad, "y casualmente". "Y mientras tanto, siguen sin construir los centros educativos en los barrios populares: como los Molinos en Getafe, o Montecarmelo, donde las familias han estado esperando hasta 11 años", ha reprochado.Serra ha señalado que ese proyecto del PP "esdesde los años 90". Por un lado, les ha acusado de haber convertido la región en sede de grandes empresas, financieras y no financieras, de la mayoría de empresas del Ibex."Eso ha ido acompañado del desequilibrio territorial y social, de lade un sinfín de empleados y empleadas que trabajan para las grandes empresas, del expansión de un determinado tipo de sector terciario vinculado a empleos de bajo valor añadido. Y la precarización del empleo. En 2018 sólo el 18% de contratos firmados eran indefinidos y esto acompañado de una inseguridad creciente: los accidentes de trabajo no dejan de aumentar en nuestra región", ha manifestado.A su juicio, esa expansión del sector terciario ha sido a costa de la industria y la. "Ese modelo inmobiliario- financiero que generó la burbuja que estalló en 2008, que tanto sufrimiento ha generado, y por el que siguen apostando hoy quienes fomentan la nueva burbuja del alquiler. Hace sólo unos días una Socimi del fondo buitre Blackstone anunció una previsible subida de los alquileres este año por encima del 10 por ciento", ha dicho la parlamentaria.Y es que, según ha explicado la aspirante Unidas Podemos, el modelo de crecimiento del PP está fundamentado en la. "Por eso tuvieron PP y Ciudadanos tanto interés en bloquear la ILP de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca en esta pasada legislatura", ha denunciado. Tal y como ha detallado, actualmente el sector inmobiliario aporta en la Comunidad de Madrid más de un 12% al PIB, siendo más importante éste que sectores como el industrial, las comunicaciones o el sector financiero."Al mismo tiempo vivimos en una región en la que hay. Una región en la queen algunos barrios como Vallecas o Arganzuela en tres años. Y esto sucede mientras hay nada menos que 250.000 viviendas vacías, la mayoría de ellas en manos de grandes tenedores y fondos buitre. Y es que somos la región donde Blackstone tiene más viviendas. Un gobierno que permite que mientras hay cientos de miles de viviendas vacías haya una sola familia durmiendo en la calle es un gobierno que fracasa", ha concluido.