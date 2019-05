Debate en laSexta: Vox, el único partido que está en contra de que la UE complemente el desempleo mientras Borrell plantea flexibilicar el déficit

Publicada el 13/05/2019 a las 09:12 Actualizada el 13/05/2019 a las 10:03

Rifirafe Borrell - Garicano

Borrell y Montserrat se enzarzan por la PAC

Rodríguez Palop se ofende por acusaciones de Garicano

Competencia o armonización fiscal

Erasnus para FP y airbus digital

Los cabezas de lista de PSOE Unidas Podemos a las elecciones europeas se han mostrado este domingo, mientras que el candidato de Vox , Jorge Buxadé, se ha mostrado en contra por considerar que eso al finaly que la UE no tiene competencias en ese ámbito, así que sería "cambiar el Tratado por la puerta de atrás".Tanto(PSOE) como(Ciudadanos) y(Unidas Podemos) se han mostrado claramente a favor de un seguro europeo que complemente el español, y, aunque ha incidido en que "lo primero es crear empleo", ha apostado por "un fondo para ayudar a los países que superen una tasa de paro" y "que Europa ayude a complementar el desempleo".También Podemos quiere un plan contra el desempleo que supongaEl motivo de todos ellos es completar la arquitectura de la zona euro, que ha puesto en común la política monetaria pero no la fiscal. "Cuando uno está atado de manos y no puede hacer políticas contracíclicas es necesario que la UE la haga conjuntamente", ha justificado el candidato de Cs durante el debate que ha tenido lugar en laSexta, recogido por Europa Press.Pese al relativo consenso, el asunto ha generado un rifirrafe entre Borrell y Garicano, porque el también ministro de Exteriores le ha advertido de que los liberales europeos, en particular el primer ministro holandés Mark Rutte, están "radicalmente en contra" de esa vertiente social de la UE --el PSOE también quiere un, adaptado a los niveles de vida de cada país--. Garicano le ha replicado que el francés Emmanuel Macron , también liberal, está a favor, y queEntre las propuestas que se han presentado, Borrell ha defendido que "hay espacio" parae introducir "elementos de flexibilidad que permitan una mayor inversión".Borrell que, al igual que Podemos, cree que, ha defendido que las reglas del Tratado de Maastricht, como el límite de déficit del 3 por ciento del PIB eran razonables con los tipos de interés y la inflación de entonces, pero ha recordado que ahora son mucho más bajos: "Italia se financia a la mitad de lo que se financiaba Alemania entonces".La discusión más intensa es la que se ha abierto entre Montserrat y Garicano, porque la popular ha querido defender que el Gobierno de Mariano Rajoy "evitó el rescate que pedía el señor Garicano" y el aludido le ha respondido que sí hubo un rescate, bancario, y que fuepor parte de políticos populares y socialistas.En un debate vivo y en el que los candidatos se han interrumpido continuamente, el primer encontronazo ha sido entre Borrell y Buxadé, ha sido así porque el socialista ha advertido de que para construir una Europa que nohace falta que los ciudadanos se impliquen, ya que la construcción está tocando "el hueso duro de la soberanía" y "cuestiones que tocan la fibra identitaria".Buxadé, tras dedicar unas palabras a los guardias civiles heridos por la, ha puesto el foco en que "lo que se anuncia es un ataque y un mordisco a la soberanía de España" y ha dicho que con el voto se decidirá entre "partidos que quieren robar la soberanía a España y partidos que quieren Estados que cooperen voluntariamente", una tesis en la que ha incidido en sus palabras finales.El ministro le ha respondido que no se trata de "robar soberanía", sino de "compartir soberanía voluntariamente". A su modo de ver, tal como ha dicho al final del debate, Europa no es una opción, pero "tiene que cambiar profundamente",Montserrat también se ha enzarzado con Buxadé y con Borrell a cuenta de la Política Agrícola Común (PAC), en su empeño por sostener que el PP "siempre ha defendido a los agricultores". Al socialista, le ha advertido de que la hoy ministra de Economía, Nadia Calviño, propuso, como alta funcionaria europea, un recorte delBorrell le ha replicado que para el actual Gobierno es "una línea roja" que se mantengan los fondos para la PAC y la política de cohesión. Y ha añadido que para hacerlo posible y que, al mismo tiempo, haya fondos para nuevas prioridades como la tecnología,En esa línea, le ha dicho a Garicano que las propuestas de los liberales supondríanMientras, el de Vox, que ha dejado claro que prefiere destinar dinero a la PAC que a un seguro de desempleo, le decía a Montserrat que la propuesta actual, que recorta las ayudas, la ha hecho una Comisión presidida por un 'popular' (Jean-Claude Juncker).Los enfrentamientos se han cruzado en varias direcciones y, en un momento del debate, Rodríguez-Palop se ha declarado ofendida porque Garicano ha acusado a Unidas Podemos de no creer en Europa, ha dicho, al tiempo que ha afeado a Ciudadanos su pacto en Andalucía con Vox --Garicano ha insistido en que su pacto es con el PP--, que en el debate ha sido el más crítico con la actual UE.Los candidatos se han quedado sin saber en qué grupo político se integrará Vox en la Eurocámara, porque Buxadé ha dicho que lo decidirán en función de los resultados. Eso sí, ha reconocido contactos con el Grupo de los Conservadores y Reformistas, donde están los conservadores británicos y los polacos de Ley y Justicia, que sostienen alEl candidato de Vox se ha mostrado "radicalmente en contra" de una armonización fiscal que PSOE y Podemos han defendido con convicción para evitar que los países se hagan competencia fiscal. El, ha dicho Borrell, oscila entre el 9 y el 30 por ciento en los distintos países europeos.Para el candidato de Vox, en cambio, armonización fiscal significa "que los ciudadanos se echen la mano al bolsillo" y solo ha estado de acuerdo enIVA e impuestos especiales. Aparte de eso, ha recalcado que los Estados deben tener competencia soberana para sus tributos.En materia fiscal, ha aprovechado para cargar contraal que ha tildado de "cueva de ladrones donde se blanquea todo el dinero del tráfico internacional de armas y de estupefacientes". Por otro lado, ha marcado diferencias con los demás mencionando palabras del eurodiputado del PP Esteban González Pons, señalando que ha dicho que el día 27 socialistas y 'populares' se pondrán de acuerdo para repartirse cargos en la Eurocámara.Por su parte, la popular Dolors Montserrat ha puesto el foco en la necesidad de crear empleo de calidad, adaptándose y liderando la revolución digital, y ha propuesto unGaricano, también con la vista puesta en la innovación, ha apostado por una suerte deen alusión a la necesidad de una empresa paneuropea como lo es el consorcio aeronáutico, avisando de que, de las 20 empresas más innovadoras del mundo 11 son estadounidenses y nueve son chinas.