ERC confirma su 'no' a que Iceta sea senador y le aleja de presidir el Senado

Publicada el 15/05/2019 a las 13:41 Actualizada el 15/05/2019 a las 17:09

Valls se desmarca de Ciudadanos

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha confirmado este miércoles quea que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea elegido por la Cámara catalana como senador por designación autonómica, lo que aleja al socialista de aspirar luego a presidir el Senado, informa Europa Press.Lo ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament, donde ERC ha reunido a su grupo parlamentario para deliberar: "Hoy el no es inevitable y. Vimos el nombre en la prensa sin que hablaran antes con los grupos"."No hay cortesía parlamentaria cuando se decide. ¿Pensaron en la cortesía parlamentaria cuando aplicaron el 155? No miraron a la cara de las familias de los presos cuando vinieron a este Parlament", ha afeado a los socialistas catalanes., frente al respaldo de PSC y Catalunya en Comú. Los únicos dos partidos que se abstendrán son Ciudadanos y el Partido Popular.La diputada de Ciudadanos en el Parlamentha confirmado este miércoles la abstención de su partido. "Somos críticos en cómo el PSC, Iceta y Sánchez han gestionado este tema del Senado. No ha habido diálogo con los grupos como lo hay normalmente, nos enteramos por la prensa".En cuanto al PP, el presidente de la rama catalana, Alejandro Fernández, ha anunciado que su partido se abstendrá porque el PP nunca ha apostado por bloquear nombramientos de este tipo, pero ha añadido que no puede votar a favor porque tampoco "puede apoyar la candidatura de Iceta". El PP afea al PSC y al PSOE haber emprendido la operación para hacer a Iceta presidente del Senadodel Parlament, y ha pedido que, en futuras ocasiones, sí haya respeto "no solo por la cortesía parlamentaria, sino por el diálogo con los partidos".Por su parte, el diputado de la CUP en el Parlamentha argumentado que fue el Senado quien dio luz verde a aplicar el artículo 155, "la negación de los mínimos derechos colectivos" de los catalanes.El candidato de BCN Canvi-Cs a la Alcaldía de Barcelona,, ha llamado, sin embargo, a la responsabilidad de los grupos del Parlament para escoger al primer secretario del PSC como senador, porque cree necesario respetar la "tradición" de la Cámara catalana de votar a favor de los candidatos a senadores por designación autonómica.Lo ha dicho después de que Ciudadanos –que apoya la candidatura de Valls– haya anunciado que se abstendrá en la votación de Iceta como senador. Valls ha afirmado que, pese a que tiene varias discrepancias con Iceta, "", en referencia a que tradicionalmente los grupos han facilitado siempre la votación de senadores por designación autonómica.El exprimer ministro francés hade romper esta tradición: "Los que se saltan la ley hoy se saltan una tradición", y ha avisado de que los barceloneses estarán pendientes de lo que ocurra con este tema en el Parlament. También ha acusado a los grupos independentistas de intentar hacer un "chantaje" pidiendo condiciones y contrapartidas a la votación de Iceta como senador, y ha esperado a que cambien su voto.