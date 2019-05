Un sondeo de 'El Mundo' otorga el Gobierno de Madrid a Carmena y el de la Comunidad a Gabilondo

infoLibre

Publicada el 15/05/2019

El bloque de izquierda gana en la Comunidad de Madrid

La alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena,, y gracias al apoyo del PSOE de Pepu Hernández, que se mantendría en Cibeles como tercera fuerza, con un 16,6% y entre 9 y 10 concejales. Es uno de los datos que ofrece la encuesta elaborada por SigmaDos para El Mundo , del 10 al 13 de mayo, que le da al partido de Más Madrid entre 20 y 22 ediles, frente a los 20 concejales actuales de Ahora Madrid (31,8 por ciento del total).frente al 44,8% de PP, Cs y Vox.El segundo partido más votado sería el PP de José Luis Martínez Almeida, que obtendría el 21,6%, lo quecon 12-14 concejales frente a los 21 actuales. En 2015 fue el partido más votado con el 34,6% de los votos pero no logró sumar con Ciudadanos para obtener mayoría.La formación naranja, concomo candidata, sigue muy de cerca al PSOE y se sitúa sólo una décima por debajo, con una estimación de voto del 16,5% y también en la horquilla de 9-10 concejales. Mejoraría así los resultados de 2015 cuando el partido, también con Villacís, se quedó con siete concejales y un 11,4% del total.Por su parte, la extrema derecha representada por Vox, que se presenta con, entraría en el Consistorio de la capital, con un 6,7% de los votos, lo que le daría cuatro ediles.La candidatura encabezada por, Más Madrid Municipalista, no lograría hacerse un hueco en Cibeles, al cosechar el 1,5% de la estimación de votos. En esta encuesta la formación de Mato aparece como IU a secas, y se recuerda que en 2015 se quedó a las puertas de poder mantener concejales, al aglutinar el 1,7% de los votos.Las reacciones no han tardado en llegar. La candidata de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid ha destacado que las encuestas dicen que "absolutamente todos" tienen queen las próximas elecciones, ya que los madrileños "no se pueden permitir otros cuatro años del Gobierno de Manuela Carmena", subrayando que a su juicio la alcaldesa madrileña "no merece" revalidad su cargo. Por su parte, Martínez Almeida ha pedido que "nadie se confíe" con los resultados de las encuestas, ya que "está la cosa muy ajustada", y ha reiterado que en el espectro de derecha es mayoritario, por lo que ha llamado de nuevo a la movilización del votante del PP.En la Comunidad de Madrid , el PSOE encabezado por. Con estos resultados, el bloque de izquierdas (PSOE, Más Madrid y Podemos) sumaría el 49,2% del total en cuanto a estimación de voto,El PSOE es, según esta encuesta, el partido más votado, con el 29,7% de estimación de voto y 41-42 diputados en la Asamblea –frente a los 37 actuales, un 25,4% del total–,que en los últimos años siempre ha liderado el número de parlamentarios y que, en esta ocasión, se quedaría en segunda posición, con el 21,7% de la estimación de voto y 29-31 escaños, dejándose en el camino casi una veintena –ahora cuenta con 48–.No se produciría, por tanto, el sorpasso que Ciudadanos consiguió en las pasadas elecciones generales en la Comunidad y la formación naranja con Ignacio Aguado como candidato se quedaría con el 18,1% de los votos y 24-25 diputados –actualmente cuenta con el 12,2% del Parlamento y 17 escaños–.En el caso de Más Madrid, el partido de, del que fue candidato al principio, concentrando el 10,1% de la estimación de voto, lo que se traduce en 13-14 diputados. Unidas Podemos, con Isa Serra como cabeza de lista, se quedaría en la Asamblea de Madrid como quinto partido por número de escaños, con 12-13, y una estimación de voto del 9,4%. En las pasadas elecciones consiguieron 27 diputados, lo que se traduce en el 18,6% del total.Por último, Vox, que se presenta con, entraría en el Parlamento madrileño con un 7,5% de estimación de voto y 10 escaños. En las elecciones pasadas no lograron entrar al sumar el 0,6% de los votos –el sondeo no tiene en cuenta que en la próxima legislatura hay tres escaños más, hasta los 132–.Preguntado por la encuesta, Ángel Gabilondo ha reconocido que los resultados generan "ilusión" y "responsabilidad" para con ese "impulso" poder, pero se muestra "prudente" porque "queda mucha" campaña y ahora "las urnas están vacías". Íñigo Errejón ha coincidido en que el sondeo está "acariciando la posibilidad de tener un gobierno justo y decente en la Comunidad" y ha llamado a la movilización masiva del "Madrid decente, trabajador y humilde".Por el contrario, Ignacio Aguado ha advertido que "la izquierda puede gobernar" si no se va a votar en las próximas elecciones y ha afirmado que él no se va a resignar a que lleguen a las instituciones, subrayando que trabajará "mañana, tarde y noche" para ser el próximo presidente de la región. La conservadora Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que existe disparidad de resultados en los diferentes sondeos y que en las elecciones del 26 de mayo está en juego dos modelos para Madrid: el de la libertad y el progreso que defiende frente a la izquierda que quiere "subir impuestos" y sus socios "radicales" que hablan de