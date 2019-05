El recurso al TC de Iceta alega vulneración de derechos y pide medidas cautelares

Publicada el 16/05/2019 a las 11:37 Actualizada el 16/05/2019 a las 13:57

El primer secretario del PSC,, ha presentado este jueves un recurso de amparo al TC por el veto del Parlament a que él fuera designado senador: "El sectarismo se ha impuesto por encima de la ley y el sentido común". El recurso de amparo al que ha presentado el PSC alega quey pide a los magistrados que tomen medidas cautelares. El artículo 23.2 de la Carta Magna recoge que todos los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes", y el PSCEn el mismo recurso, los socialistas catalanes recuerdan que la sesión constitutiva del Senado está prevista para el próximo martes 21 de mayo, por lo que pide al Tribunal que no solo impugne lo sucedido en el Parlament, sino. Esgrime que el veto a que sea senador —inédito en 40 años de democracia— evita que el PSC tenga uno de los representantes que le correspondería en la sesión constitutiva del Senado, por lo que estima que se debe procederse con "urgencia excepcional" para que no se produzca un daño irreparable en sus derechos.En una comparecencia en el Parlament, el líder del PSC no ha aclarado si entre las medidas cautelares debería estar la dehasta que se resuelva el recurso, lo que le permitiría seguir optando a la Presidencia de la Cámara territorial. "No diré en una rueda de prensa lo que no hemos recogido en nuestro recurso de amparo", ha resumido Iceta, que ha asegurado que el PSCal suyo hasta que el tribunal resuelva.En el recurso de amparo, el PSC no pone el foco tanto en que el Parlament haya rechazado la designación de Iceta, sino en elque se ha utilizado para decidir si tenía que ser o no senador. El PSC considera que debería haber sido un mecanismo de votación con papeletas, lo que hubiera impedido vetar la designación de Iceta como senador, ya que es un formato de votación que impide a los diputados emitir votos negativos.Así, los socialistas catalanes impugnan la decisión de la Mesa del Parlament de que el sistema de votación elegido haya sido el de votación electrónica y secreta, que sí permite emitir votos negativos:. "Al optar por el sistema de votación electrónica y secreta se opta por un sistema de votación que permite el voto contrario a la propuesta formulada por el único grupo parlamentario legitimado para hacerla", resume el recurso.Así, el PSC reivindica que le corresponde solo a él decidir quién debe ser el senador y que no pueden existir "perturbaciones ilegítimas" que veten el nombre elegido, por lo que concluye que el sistema de votacióny no su veto. Por lo tanto, los socialistas esgrimen que la votación mediante papeletas no es tan solo el método de votación más adecuado a la naturaleza del acto parlamentario que debe sustanciarse, sino el queLa vicepresidenta del Gobierno en funciones,, ha llamado este lunes la atención sobre laque representa el veto independentista a Iceta. En declaraciones a los medios de comunicación antes de presentar al alcalde de Valladolid,, en un desayuno informativo, Calvo ha indicado queporque en el Senado el PSOE ha conseguido mayoría absoluta, por lo que esta Cámara "cumplirá el papel y la función que el presidente Sánchez tiene prevista". Desde el punto de vista jurídico, ha tildado el veto de, dado que "va a romper la proporcionalidad obligada del Parlament de Cataluña", por lo que será recurrido, como ha anunciado el propio afectado, Miquel Iceta, que buscará amparo en elCalvo no sólo ha dirigido sus críticas a los independentistas de ERC y Junst per Catalunya, quecomo senador autonómico. También ha denunciado que PP y Ciudadanos, que se han abstenido, van a ir de nuevo "de la mano" de los independentistas porque no han entendido que la elección de Iceta para presidir el Senado equivale a "defender la Constitución".Al menos el veto a Iceta deja claro, ha señalado Calvo, de cara a la opinión pública que "nunca jamás" el Gobierno se Sánchez ha tenido "connivencia" alguna con los independentistas, queEl expresidente de la Generalitat de Cataluña y expresidente del Senado, el socialista, se ha mostrado convencido este jueves de que el Tribunal Constitucional dará amparo al recurso presentado por Iceta tras ser vetado para ser senador por las fuerzas independentistas del Parlament.En una entrevista en Onda Cero , Montilla ha lamentado que "la lucha por la hegemonía dentro del independentismo" sea la responsable de que se haya rechazado la candidatura de Iceta. "Desgraciadamente estamos ya en campaña electoral y laes una lucha por la hegemonía dentro del independentismo que ha contaminado esta decisión y me parece bastante lamentable", ha insistido.A su juicio, el rechazo a Iceta "vamás elementales" por lo que está "convencidísimo" de que el Tribunal Constitucional "va a amparar el recurso" que presente el Partido Socialista. "Pero no sé cuándo sucederá porque los tiempos de los tribunales no son los de la política", ha resaltado Montilla. Además, ha señalado que "nunca" se han puesto objeciones a la designación de los candidatos "de ningún partido", por lo que le parece "lamentable" que ahora "se rompa por primera vez" cuando "tienen la posibilidad de que un senador socialista pueda presidir el Senado de España".