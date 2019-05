Casado cree que el veto de ERC a Iceta "condiciona" la investidura de Sánchez, al que aconseja buscar apoyo en Cs

Publicada el 16/05/2019 a las 11:56 Actualizada el 16/05/2019 a las 12:08

El líder del Partido Popular,, considera que el veto de ERC a la designación como senador autonómico deprimer secretario del PSC, "condiciona" la investidura decomo presidente del Gobierno. Por eso, ha aconsejado al jefe del Ejecutivo en funciones que "explore otras fórmulas constitucionalistas", en alusión a Ciudadanos.Así se ha pronunciado Casado tras asistir a la conferencia-coloquio del candidato del PP a la Alcaldía,, organizada por el Club Siglo XXI, que ha presentado la diputada electa por Barcelona. Al acto han acudido también la expresidenta del PP vasco, la exalcaldesa de Madrid,, y el también exregidor madrileño, entre otros.Casado ha afirmado que Sánchezal proponer a Iceta como presidente de la Cámara Alta, dado que es una persona que no era senador electo en los comicios del 28 de abril sino que tiene que ser designado por el Parlamento catalán y además lleva "demasiados años apelando al apaciguamiento con los independentistas".Al ser preguntado si cree que la investidura de Pedro Sánchez corre ahora peligro tras el veto de ERC, el presidente del PP ha afirmado que él cree que "lo condiciona" porque, a su juicio, el jefe del Ejecutivo en funcionesEn este punto, ha dicho que si no se quieren ver, Sánchez debería "intentar explorar otras fórmulas constitucionalistas", pero no con el PP, que "desconfía más que nunca" del proyecto que el secretario general del PSOE tiene para España en materia económica y en materia territorial.