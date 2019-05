El ex número dos de 'Interviú' dice que Villarejo le pidió la información de Iglesias en calidad de comisario

Publicada el 16/05/2019 a las 20:00 Actualizada el 16/05/2019 a las 20:21

También 'Kitchen'

El ex subdirector de Interviúpor un presunto delito de revelación de secretos en la Audiendia Nacional, donde ha reconocido ante el juez Manuel García Castellón queal comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo del móvil de una asesora de Pablo Iglesias porque él lo solicitó en forma de "requerimiento policial", según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.Rendueles estádel caso Tandem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo , centrada en la información del móvil sustraído en 2015 a la asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham cuyo contenido,. El que fue número dos de laha incidido en que el comisario reclamó ese material por la existencia de una investigación policial en torno a Podemos, situación ante la que, razón que le ha valido a ambos estar investigados por revelación de secretos.Ha argumentado además que aquel requerimiento de Villarejo fue verbal y se tomó por legítimo, habida cuenta de que en aquella época estaba entre los cinco mandos con más peso dentro de la Policía Nacional. Ninguno de los periodistas le pidió que transmitiese por escrito aquella demanda, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas. Lasegún estas fuentes con la que facilitó quien entonces era su jefe y con quien hoy comparte asistencia letrada, Alberto Pozas , pues en sede judicial y también como investigado señaló quesin contemplar, dado su estatus de comisario condecorado, que pudiera utilizarla para fines ilícitos.Ela Bousselham sigue sin esclarecerse, aunque ambos han declarado que. Tampoco está claro aún de qué modo supo Villarejo que el contenido obraba en poder de la revista, de acuerdo a las fuentes consultadas. Antes de que se produjese ese "requerimiento policial" del que ha hablado Rendueles, el presidente de la editora (el), Antonio Asensio, contó al juez que entregó a Pablo Iglesias todo el contenido que obraba en su poder tras descartar publicarlo, cosa que ratificó personado como acusación, el propio líder de la formación morada.Aquel contenido no fue difundido en Interviú pero, dado queque podrían proceder del teléfono sustraído, el juez, a instancias de Iglesias y Bousselham, ha pedido a la unidad investigadora un informe sobre todos los medios de comunicación que pudieran haber divulgado noticias a partir de ese material sustraído.Por otra parte, este jueves, que está imputado por un presunto delito de malversación en el marco de la pieza 'Kitchen' que investiga un espionaje al extesorero del PP sin control judicial y costeado conpara sustraerle información sensible del partido a partir del año 2013. Gómez Gordo ya ha prestado declaración en dos ocasiones sobre este asunto y ha regresado ante el juez después de que el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, dijera al juez que entró en una vivienda de Bárcenas pero no encontró los discos duros que buscaba porque quizá, yaPreguntado por este asunto y en una breve declaración, el policía ha negado haber tenido acceso a aquelque habría sido comprometedor para el PP en el marco de las investigaciones sobre presunta financiación irregular. El resto de mandos policiales imputados en esta pieza, como el ex Director Adjunto Operativo Eugenio Pino o el propio García Castaño, han venido defendiendo que se trataba de unadestinada a buscar fondos ocultos y testaferros del extesorero.