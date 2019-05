El Parlament rechaza que Iceta sea senador y bloquea que presida el Senado

Publicada el 16/05/2019 a las 10:09 Actualizada el 16/05/2019 a las 10:38

'Se vuelan puentes'

El Parlament ha rechazado este jueves que el líder del PSC,, sea senador por designación autonómica, lo que en consecuencia le impedirá aspirar a la Presidencia del Senado la semana que viene, como quería el presidenteLa votación se ha saldado sin sorpresas:. Pese a que ha sido secreta, permite deducirse que los votos a favor han sido del PSC y los comuns, las abstenciones de PP y Cs, y los votos en contra de JxCat, ERC y la CUP, que han estado argumentando su rechazo afirmando que Iceta se posicionó del lado de quienes aplicaron elen Cataluña.La portavoz del PSC en el Parlament,, ha avisado a JxCat y ERC de que su no a permitir que Iceta sea senador por designación autonómica. "Hoy tenemos una votación en la que hay mucho más en juego entre las relaciones entre Cataluña y el resto de España, porque vuelven a vulnerar derechos,", ha expresado en su intervención antes de la votación en el pleno en el que el PSC ha propuesto a su líder para senador, después de que Pedro Sánchez le ofreciera presidir la Cámara Alta, algo que no podrá hacer si no es elegido este jueves.La portavoz socialista ha explicado que designar al sustituto corresponde a los socialistas y, aunque el Parlament tiene que avalar el nombre propuesto, ha insistido en queporque rechazarlo supondría dejar de garantizar la proporcionalidad, por lo que ha lamentado que en este caso "las mayorías quieren chafar a las minorías". "Se están saltando las leyes y vulnerando los derechos de las minorías una vez más", ha criticado Granados, que ha preguntado a los independentistas cuál es el motivo para vetar a Iceta cuando no vetaron el nombramiento de(PP) o el de la una diputada de Cs, mientras el 155 estaba vigente.