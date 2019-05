"No toleramos un desahucio más": activistas antidesahucios hacen un escrache a Carmena

Publicada el 16/05/2019 a las 16:46 Actualizada el 16/05/2019 a las 17:21

Una decena de activistas de Stop Desahucios ha irrumpido endonde estaba manteniendo un desayuno con vecinos al grito de "No toleramos ni un desahucio más", según informa Europa Press.Los activistas portaban carteles sobre el caso de los desahucios en el número 11 de la calle Argumosa o censuraban que se hayan producido 60.000 lanzamientos durante el año pasado en el conjunto del país, a la par que proferían pitos y gritos como "Botella desahuciaba, Carmena también". Además, llevaban una pancarta de grandes dimensiones con el lemay otros carteles que recriminaba la presencia de agentes de Policía Municipal de Madrid o que "Un albergue no es una alternativa habitacional".Ante la movilización de los activistas,y emplazarles a mantener una reunión para atender sus reivindicaciones. Uno de los miembros del colectivo Stop Desahucios le ha dicho que no quieren palabras sino acciones para evitar los desahucios, manteniendo el grupo su actitud de protesta. "Queremos que se paren los desahucios", ha remachado.Carmena ha emplazado a estas personas que, como "buenos demócratas", le permitieran continuar con el evento ypara hablar de sus peticiones. "He escuchado vuestros planteamientos", ha enfatizado la alcaldesa para recalcar que la "democracia es escuchar a unos y a otros". Ante la negativa a desistir de su protesta, Carmena se ha dirigido a los presentes para decir que "siempre" va a haber gente a la que no le guste su gestión y resaltar que. "Nunca dispuestos en democracia a romper actos", ha apostillado.Los asistentes al encuentro con Manuela Carmena han aplaudido su intervención y le han dado su apoyo al grito de "alcaldesa". En el lugar se encontraban, pendientes de que no se produjeran altercados.Uno de los portavoces de los activistas que han irrumpido en un acto de la alcaldesa en el distrito de Moratalaz ha señalado que no pertenecen a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que querían trasladar que, a su juicio,. Así lo ha detallado a los medios de comunicación Jorge Jiménez, que pertenece al colectivo Distrito 14 y ha recalcado que esta protesta surge por un grupo de vecinos que exigen la paralización de los desahucios en Madrid y que entiende queA su juicio, Carmena simplemente se ha dedicado ay que eso "no es una alternativa ni es nada", para censurar el papel del Consistorio en los desalojos de Argumosa 11 así como las declaraciones de la regidora en las que, en su opinión, restaba responsabilidad a las entidades financieras en los desahucios. "En cuatro años no ha ofrecido ninguna alternativa ni ninguna solución", ha remachado Jiménez para opinar también quede los desahucios durante esta legislatura y ha desplegado medidas, como la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que "no han servido para nada".Este mismo miércoles, los candidatos de Ciudadanos y PP,, padecieron en la Pradera de San Isidro un escrache por medio de activistas antidesahucios . Villacís acusó a "los amigos de Carmena y Colau" de organizar esta protesta que, según la líder municipal naranja ha sido un "acoso". "Si creen que nos vamos a amedrentar, no es así", ha aseverado la portavoz municipal. Además, ha recordado a este colectivo que en Madrid ha habido 12.000 desahucios, y "se han producido en una ciudad gobernada por Manuela Carmena". "A ver si van a una caseta más adelante y se lo recuerdan", ha lanzado la líder municipal de la formación naranja.