Baltasar Garzón dice que el arresto de Josu Ternera es una satisfacción para las víctimas y pide no usarlo políticamente

El exjuez de la Audiencia Nacionalha considerado que la detención del exdirigente de ETA Josu Ternera en Francia esy la ha situado dentro de la "actividad normal" de los cuerpos de seguridad hacia una persona que "está fuera de la ley". Por ello, ha pedido que no se utilice "políticamente".En ese sentido, ha recordado que Ternera tiene varias órdenes de búsqueda y captura desde que en 2002 se fugó y no solo por el atentado contra el, que ocasionó 11 víctimas —algunos niños—. "Yo mismo lo procesé en el sumario de las herriko tabernas de financiación del terrorismo", ha subrayado a preguntas de los medios este viernes en Alicante, donde ha presentado su candidatura alpor el partido Actúa.Sobre ese caso, ha indicado que "no fue sometido a juicio porque ya estaba en rebeldía" y ha incidido en que deberá cumplir condena en Francia que le fue impuesta "también en rebeldía y podrá pedir también nuevo juicio". Asimismo, ha recalcado quey por ello ha funcionado "tanto la acción policial como la judicial"."En todo caso, una satisfacción para las víctimas porque en los delitos de terrorismo, como en todos los crímenes internacionales, no pueden ser olvidados", ha defendido. Garzón ha sumado, además, unque se abrió en la Audiencia Nacional y por el que "tendrá que responder como cualquier ciudadano"."Y a partir de ahí se puede hablar de todo lo demás", ha seguido y ha pedido situar esa detención "en el contexto que debe estar" parasino que "funcione la justicia y la cooperación jurídica internacional con la defensa de las víctimas frente al terrorismo, ahora y siempre".