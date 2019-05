Borrell señala que Batet y Cruz están "cualificados" y no cree que Sánchez los haya propuesto por ser catalanes

Publicada el 17/05/2019 a las 09:49 Actualizada el 17/05/2019 a las 10:14

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones y cabeza de lista del PSOE a la Eurocámara,, ha señalado este viernes que, propuestos porpara presidir respectivamente el Congreso y el Senado, están "cualificados" y no cree que hayan sido elegidos por el hecho de ser catalanes.Después de que este viernes se haya conocido que Sánchez va a proponer ambos nombres a la Ejecutiva Federal del PSOE para que apruebe formalmente estos nombramientos, Borrell ha puesto en valor la trayectoria de Batet y Cruz, quitando importancia a que sean los dos dirigentes del PSC. "No creo que sea porque sean catalanes, Meritxell Batet ha sido ministra de Administraciones Territoriales y conoce muy bien uno de los problemas más graves de este país. Está especialmente calificada para presidir las Cortes", ha valorado Borrell en declaraciones a RNE.Del senador Manuel Cruz, elha dicho que es un intelectual reconocido, "más allá de que sea o no catalán". Preguntado si Sánchez trataba de iniciar una nueva etapa con estos nombramientos al frente de las Cortes, Borrell ha recalcado que no es el líder del Ejecutivo. "Es evidente que este Gobierno, con algún éxito pero sin conseguir que por parte del independentismo se adopten posiciones consecuentes", ha explicado.Ve "deplorable" que las fuerzas independentistas hayan impedido la designación de Miquel Iceta como senador autonómico, bloqueando así que pudiera presidir el Senado, siguiendo los planes iniciales de Sánchez. A su juicio, el veto al líder del PSC da muestra de la "actitud totalitaria" de los dirigentes separatistas y lo ha puesto en línea con los Plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre cuando se aprobaron las leyes de desconexión "pasándose por la piedra" las reglas del Parlament, el Estatut y la Constitución. Por otra parte, preguntado si cree que ERC se plantea ahora rechazar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, Borrell ha asegurado quede lo que hará Esquerra.