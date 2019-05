Eguiguren pide disculpas por denominar a Josu Ternera "héroe de la retirada" y arremete contra Casado

Publicada el 17/05/2019 a las 14:09 Actualizada el 17/05/2019 a las 14:10

El exdirigente socialista Jesús Eguiguren ha pedido disculpas este viernes por denominar al histórico dirigente de ETA José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, comoy ha cargado contra el líder del PP, Pablo Casado, por "manipular con mala fe" sus palabras. "Si la expresión que utilicé pudo extrañar o doler a las víctimas,", ha señalado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. Así, ha admitido que no fue la expresión "más acertada" y en sus palabras no había intención de "glorificar" al que fuera líder de ETA.Eguiguren ha cargado contra Casado , que, y ha señalado que no admite lecciones por parte del líder conservador. "Cuando andaba en pantalones cortos, yo ya estaba luchando contra el terrorismo en el País Vasco. Toda mi vida ha sido la defensa de la Constitución y de España", ha contestado a Casado. El exdirigente vasco ha tachado de "manipulación de mala fe" las palabras del líder del PP y le ha recordado que "se empieza perdiendo el respeto a la gente y se termina perdiendo los escaños".Casado dijo en un acto político en el municipio asturiano de Villaviciosa que las palabras de Eguiguren le causaban. "Espero que le hagan pedir perdón o, si no, Pedro Sánchez no podrá jugar una vez más al equívoco de que Arnaldo Otegi tenga que ver en su futuro gobierno como tuvo que ver en la moción de censura; es inaceptable", sentenció.Con todo, Eguiguren ha argumentado que da por hecho que Josu Ternera tendrá que rendir cuentas ante la Justicia tras su detención, ya que "el Estado de Derecho tiene que funcionar". Y ha vuelto a explicar que su polémica denominación "héroe de la retirada" es unpara referirse a quien, desde dentro de una organización terrorista, se enfrenta a la inercia."Fue un hombre quepara el final del terrorismo. Una cosa es que haya sido terrorista y otra cosa es que en un momento dado me encontré con un hombre que tenia voluntad real de poner fin a ETA", ha recalcado, añadiendo que, sin embargo, Josu Ternera no tuvo el poder suficiente para poder llevar a cabo el final de la banda terrorista.