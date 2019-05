Publicada el 17/05/2019 a las 17:09 Actualizada el 17/05/2019 a las 17:36

Mantener la cordialidad

El secretario general de, y el presidente dehan coincidido este viernes, donde han compartido ascensor y una breve charla durante unos instantes, informa Europa Press.Abascal, que ha acudido con muletas al Congreso tras sufrir una lesión deportiva, ha entrado en el ascensor de la Cámara Baja, donde ya se encontraba Iglesias. Al verse las caras, se han saludado y se les ha visto. Iglesias se ha desplazado a la Cámara Baja para presentar sus credenciales como diputado electo por Madrid y Abascal para acompañar al grueso de los diputados de Vox , que este viernes acudían a la Cámara Baja para hacer lo propio.Después, en rueda de prensa en la Cámara Baja, Iglesias ha calificado el encuentro de "cordial" y lo ha enmarcado en. "Así debe ser en el Congreso, por muchas que sean las diferencias ideológicas que tengamos", ha añadido.Al ver que iba con muletas, Iglesias ha preguntado a Abascal qué le había pasado y éste le ha aclarado que había sufrido un accidente deportivo. El líder del partido morado le ha preguntado si había ido al médico o al fisioterapeuta y Abascal le ha confesado que aún no había tenido tiempo. "Los vascos somos así", ha bromeado. "La cordialidad no resta un ápice a las tremendas diferencias políticas que tenemos. Una cosa es tomarse un café y otra salir del ascensor cuando hay otra persona", ha comentado, por su parte Abascal.Es más, ha destacado que "es importante mantener la cordialidad" tras la entrada de Vox en el Parlamento andaluz , lo que, según ha denunciado, contribuyó al intento de boicot a los actos de su partido. "Nosotros no convocaremos alertas anticomunistas para que nadie vaya a hacer escraches a los actos públicos de los partidos", ha garantizado.