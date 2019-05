Sánchez Mato dice que Carmena se rindió ante Montoro y que la izquierda no puede "disfrazar políticas de derechas"

Publicada el 17/05/2019 a las 11:47 Actualizada el 17/05/2019 a las 11:48

El candidato de Madrid en Pie Municipalista,, ha asegurado este viernes que la alcaldesa de la capital,, "evidentemente" se rindió ante el exministro de Haciendacuando acordó con él un Plan Económico Financiero que provocó su cese como delegado de Economía al negarse a firmar ese documento porque "aplicar políticas de derechas" no era el planteamiento de Ahora Madrid. Además, ha asegurado que siempre ha querido un acuerdo de confluencia con el resto de fuerzas políticas de ámbito de izquierda pero fueron Carmena y el candidato de Más Madrid a la Comunidad,, los que "abandonaron es espacio común de confluencia", una decisión que le corresponde explicar a ellos.Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Sánchez Mato ha apuntado que la experiencia de Ahora Madridy que tanto él como su organización, IU, siempre han defendido la "unidad popular" de cara a los comicios, aunque ese objetivo "no puede ser compatible" con "disfrazar políticas de derecha en el marco de la izquierda". El también concejal en el Consistorio de la capital ha apuntado que Ahora Madrid propició precisamente un proyecto político de unidad al aglutinar sensibilidades diversas. Al respecto, ha comentado quepero precisamente para él lo que denota es "riqueza".Además, ha comentado que IU ha manifestado que "el mejor de los escenarios" para estas elecciones autonómicas y municipales eray que eso ha sido posible en "muchos sitios" de España, aunque en otros no. Preguntado sobre las líneas rojas que marcaría Madrid en Pie Municipalista para dar su apoyo a la candidatura de Más Madrid en el Consistorio, Sánchez Mato ha señalado que esos términos son "muy periodísticos" pero él, como admirador profundo del excoordinador general de IU, ha manifestado que serán "programa, programa y programa".En este sentido, ha apuntado que tras las elecciones del 26 de mayo se verán "las cartas" que tendrán en el tablero político cada candidatura y la fuerza que su candidatura para influir en las políticas municipales., ha apuntado el candidato de Madrid en Pie Municipalistas para enfatizar la importancia que tiene lograr un amplio respaldo social para aplicar políticas en la lucha contra la desigualdad en la capital.También ha rememorado durante el turno de preguntas los motivos de su cese como delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. Al respecto, ha detallado que Ahora Madrid accedió al Gobierno municipal con un programa "expansivo" en el gasto público con "estabilidad" en las cuentas, opción que no era un "capricho suyo" sino la línea programática de las formaciones que participaron en el partido instrumental y que veían el "austericidio" como un factor "letal" para Madrid., ha subrayado Sánchez Mato para apuntar luego que la alcaldesa pactó con Montoro ese Plan Económico Alternativo y que él no podía firmarlo, sobre todo cuando había "marcos alternativos" para seguir haciendo políticas de izquierda. En consecuencia y a la pregunta de si la alcaldesa se rindió ante Montoro, el candidato de Madrid en Pie Municipalista ha respondido que "evidentemente".Por otro lado, ha trasladado su rechazo al actual diseño de lay su intención, en caso de ganar las elecciones de reformularlo "entero" y apuntar que Ahora Madrid tenia un planteamiento "negociado" en Junta de Gobierno municipal que era Madrid Puerta Norte (un diseño que reducía considerablemente la edificabilidad). No obstante, ha apuntado que luego la alcaldesa y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible negoció otro plan con el entonces ministro de Fomento del PP, que dio lugar al actual Madrid Nuevo Norte que creará un importante volumen de oficinas que, a su juicio, la ciudad "no necesita" con un diseño que atenta también contra la movilidad sostenible.A la pregunta tras esta exposición de si el PP tenía influencia en el Gobierno municipal, Sánchez Mato ha tirado de humor y ha dicho "más" que él. En otra parte de su intervención, ha afeado queen determinados aspectos tras el ecuador de la legislatura.