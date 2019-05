Casado, sobre la investidura de Sánchez: "El PP no se abstendrá por un partido que dice que Josu Ternera es un héroe"

Publicada el 18/05/2019 a las 16:19 Actualizada el 18/05/2019 a las 16:20

@pablocasado_: "Sánchez pide la abstención del PP para gobernar, pero no podemos abstenernos en favor de un partido que quiere subir los impuestos, que llama héroe a Josu Ternera o pide una consulta de independencia en Cataluña".



Que busque en Cs, ya han pactado con ellos pic.twitter.com/QZKpu8TEpM — Partido Popular (@populares) 18 de mayo de 2019

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha asegurado quecomo presidente del Gobierno, y ha dicho que si quiere el apoyo de alguien "que busque a Ciudadanos ". "El PP no puede abstenerse en favor de un partido que dice que Josu Ternera es un héroe, que quiere subir los impuestos, que dice que tiene que haber indultos y una consulta de independencia en Cataluña dentro de diez años", ha manifestado este sábado en un acto del partido en Málaga recogido por Europa Press.En este sentido, ha destacado que el PSOE "ahora pide" que el PP se abstenga en su investidura y que "". "Déjame gobernar pero no te voy a hacer caso en nada, apóyame gratis pero yo pacto con los de Podemos, ERC y digo que Josu Ternera es un héroe", ha criticado.Asimismo, Casado ha subrayado que el PSOE es el partido del "sí pero no a la bajada de impuestos, no al 155 y no a la responsabilidad en materia de seguridad". "Si quieren llegar a un acuerdo con algún partido constitucionalista que lo haga con Cs, pero no con", ha sentenciado.