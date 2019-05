Rivera critica que Batet presida el Congreso y dice que el PSC "ha devorado y engullido al PSOE"

Publicada el 18/05/2019 a las 14:03 Actualizada el 18/05/2019 a las 14:39

❌ ¡No queremos homenajes a terroristas!

@Albert_Rivera "Vamos a reformar la ley de Víctimas del Terrorismo para evitar homenajes a asesinos que humillan a los españoles" #CsPorLaLibertad pic.twitter.com/b6ZOpmuvQX — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 18 de mayo de 2019

"Vamos a dar a Navarra y al País Vasco la oportunidad de tener una libertad plena"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado que Meritxell Batet vaya a ser "" y ha considerado que "else ha comido y ha engullido al PSOE". En un acto de Ciudadanos celebrado en la localidad navarra de Estella, Rivera ha cuestionado que las dos cámaras "vayan a ser presididas por, porque el PSC actúa como los nacionalistas, habla como los nacionalistas y pide pactos con los nacionalistas", según ha informado Europa Press."Eso", ha considerado el líder de Ciudadanos, para quien "todo esto es la", el día después de las elecciones, entre Podemos y Sánchez. "Por eso, hay que truncarles los planes", ha aseverado. El presidente de Ciudadanos ha considerado, además, que el próximo 26 de mayoy a Uxue Barkos" y ha asegurado que "si depende de Pedro Sánchez y del PSOE, van a entregar Navarra al nacionalismo".En su opinión, "para muchos españoles es un palo" que los socialistas "vayan a", pero ha destacado que "van a tener la esperanza de que Ciudadanos va a liderar cosas". Ha afirmado así que "con un PP que viene descomponiéndose, nosotros tenemos que ser la oposición firme y leal con la Constitución" y ha resaltado que Ciudadanos "está trabajando ya para poner en marcha nuestro grupo parlamentario".En este sentido, ha remarcado que "con un gobierno como éste el Parlamento también puede hacer muchas cosas y la oposición puede liderar reformas y leyes dignas". Y ha dicho que "si Sánchez e Iglesias se piensan que el Parlamento va a estar en sus manos y que la oposición sólo va a ser el PP en descomposición, les ha salido un hueso que se llama Ciudadanos y se llama Navarra Suma". "Vamos a ser su sombra,", ha garantizado el presidente de Ciudadanos.Asimismo, Rivera ha anunciado que una de las primeras medidas que llevará al Congreso es la modificación de la ley de víctimas del terrorismo para que "no se puedan realizar homenajes a terroristas en ningún pueblo de España".A este respecto, se ha preguntado si "permitiríamos homenajes a nazis en Alemania o a dictadores sanguinarios" y ha defendido que "no queremos homenajes a nadie que pueda hacer eso, ni tampoco para los totalitarios". Además, Albert Rivera ha remarcado que el, histórico dirigente de ETA detenido el pasado jueves en Francia, y "todos esos" era "". Y ha argumentado que "sólo por las decenas de personas que han derramado su sangre, la dignidad que han tenido guardias civiles, ertzainas y Policía Foral, no nos podemos permitir el lujo de que ese proyecto triunfe".Por su parte, Maite Pagazaurtundúa, candidata de Ciudadanos al Parlamento europeo, que también ha tomado parte en el acto, ha defendido que con la detención de Josu Ternera "tenemos la oportunidad de". "No tiene que haber ninguna excusa para juzgar sus crímenes, que van a ser nuestros juicios de Nuremberg", ha asegurado. Ha afirmado, además, que "no es normal que en el País Vasco y Navarra tengamos que tener un despliegue de seguridad", lo que muestra, según ha dicho, que "hay heridas que no están bien cerradas" y ha asegurado que "vamos a dar a Navarra y al País Vasco la oportunidad de tener una libertad plena".Finalmente, Pagazaurtundúa ha apostado por "devolver a Estella el buen nombre y la buena reputación" tras "el pacto más podrido que se realizó en contra de la democracia, el pacto de Estella-Lizarra,aceptaron". "La buena gente de esta localidad no tiene la culpa de aquel engendro", ha sostenido.