Unas 5.000 personas arropan a Carmena y Errejón en el Madrid Arena: "Somos el lobby de los cualquiera"

Publicada el 18/05/2019 a las 16:43 Actualizada el 18/05/2019 a las 17:29

.@ierrejon a Cayetana Álvarez de Toledo: "un poquito de respeto señora marquesa hacia nuestros mayores, que a usted no le debemos nada, a usted la libertad no le debe nada" #MásMadridContigo pic.twitter.com/kkwmA889IZ — Más Madrid (@MasMadrid__) 18 de mayo de 2019

Unas 5.000 personas han arropado a Manuela Carmena Íñigo Errejón en el acto central de campaña de Más Madrid en el Madrid Arena,. La convocatoria señalaba las 12 horas como el inicio del evento con el que la plataforma ha sacado músculo pero no ha sido hasta una hora después cuando los dos cabezas de cartel y una veintena de candidatos han subido al escenario. El Si me das a elegir, de Los Chunguitos, ponía el punto y final, según ha informado Europa Press.Las banderolas con los rostros de Carmena y Errejón, salpicados por algunas arcoíris y trans, mientras que el hashtag #MasMadridContigo conseguía ser tendencia nacional en redes sociales. Durante una hora y media ha habido tiempo para citar a Mariana Pineda, Pepe Mujica y hasta a Faemino y Cansado. Y también para las carcajadas que ha provocado el candidato regional Emilio Delgado, que ha hecho unaLos mensajes dirigidos a Vox han sido frecuentes, como cuando Errejón ha declarado que no conseguirán hacer retroceder ", aunque los señoritos vayan a caballo". También ha habido críticas al PP, como cuando Emilio Delgado ha espetado que tienen a la popular Isabel Díaz Ayuso de su parte. Pero, sin duda, uno de los momentos más aplaudidos ha sido el mensaje de Errejón a "Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, marquesa de Casafuerte por Felipe V" por decir que la alcaldesa matritense hacía "una política senil y totalitaria"."Me recordaba cuando Manuela me dijo que en una protesta de esa gentela democracia no le debe nada a usted ni a los suyos. La democracia le debe todo a Manuela Carmena y a la gente que se ha dejado la vida", ha espetado después de que la popular arremetiese contra laLa alcaldesa se ha mostrado "extraordinariamente orgullosa" de sus 75 años. "Estamos en contra del viejismo, del edadismo y de cualquier tipo de exclusión", ha exclamado. "Es posible que la marquesa tenga miles y miles de hectáreas, pero, porque la libertad se hace más grande en común. Sus herencias les hacen ser celosos y miedosos hacia el futuro, pero con la libertad en común es cuando más se disfruta", ha proseguido.La también alcaldesa ha comenzado sus palabras recordando que, sangre como la de sus compañeros asesinados por la extrema derecha en 1977,Ella sí ha podido "envejecer en democracia", ver a sus hijos, a sus nietos, a las personas que han arropado a la plataforma en el Madrid Arena, no como sus compañeros "asesinados por ser héroes de la democracia". "Tenemos que cuidar la democracia, que es saber lo que votamos y por qué", ha declarado.Uno de los momentos más emotivos del acto lo ha puesto Manuela Carmena cuando ha recordado a. Y, sin duda, la emoción ha tomado el Madrid Arena con las palabras del hoy concejal y candidato Pablo Soto, que se ha dirigido a su "mejor regalo", su hija Sara, de dos años. "Esto que está haciendo papá es por ti, cariño. Queremos que, ames a quien ames, no te manden a la Casa de Campo y que cuando vuelvas a casa tarde no tengas miedo", ha manifestado.