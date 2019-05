Iceta, junto a Batet y Cruz: El "sectarismo independentista" no ha podido vetar el proyecto socialista

Publicada el 19/05/2019 a las 12:37 Actualizada el 19/05/2019 a las 14:50

Una catalana en el congreso

Jaume Collboni

El líder del PSC, Miquel Iceta , ha advertido al independentismo de queno ha conseguido bloquear el proyecto socialista basado en el diálogo, que ve representado en el previsible nombramiento de Manuel Cruz para presidir el Senado y de Meritxell Batet para el Congreso. Lo ha dicho durante un mitin este domingo en el polideportivo La Marina de Barcelona recogido por Europa Press en que han participado la ministra en funciones Meritxell Batet, el senador electo Manuel Cruz y el candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona,. El acto suponedespués de que los independentistas frustraran el nombramiento del dirigente socialista como senador, tras hacerse público que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo quería para presidir el Senado.Iceta ha explicado que "la mala noticia es que el sectarismo independentista impedirá que el martes en el Senado falte un senador socialista", ha dicho después de que el Parlament vetara su nombramiento, por lo que los socialistas no han podido sustituir al senador y expresidente de la Generalitat José Montilla."Ya sabemos lo que ocupa el tiempo al presidente Quim Torra. Dijo:Su vocación es acabar con los adversarios políticos. Ya lo arreglaremos", ha advertido. Tras el veto independentista, Iceta ha sacado pecho de laque ve también representado en el presidente Sánchez, que quiere situar a dos catalanes al frente de dos de las instituciones más importantes de España."Sánchez quería un presidente del Senado catalanista, federalista, dialogante, y lo tendremos, porque el martes el Senado escogerá como presidente a Manuel Cruz, y esto nos sirve para recordar que la nuestra no es una carrera de sillas, sino de ideas y compromisos", ha dicho.La ministra en funciones de Política Territorial, Meritxell Batet , que el martes será nombrada presidenta del Congreso, se ha conjurado ay el uso partidista de las instituciones que hacen daño a la democracia" y ha asegurado que apostará por el diálogo.También Iceta se ha referido al nombramiento de Batet: ". Con este espíritu mantendremos, le pese a quien le pese, la voluntad de diálogo". Y ha asegurado que los socialistas sitúan al frente de las instituciones a miembros del PSC con un proyecto basado en entender la política como mecanismo para "transformar las cosas y resolver problemas y no para vivir de los problemas y del conflicto". "Nada me enorgullece tanto como", ha añadido el líder de los socialistas catalanes.En su intervención, Collboni también ha celebrado que, frente a los que intentan, Sánchez ha decido doblar la apuesta por él, con el nombramiento de Batet y Cruz. "No es; es toda una declaración de intenciones de resolver el conflicto por la vía del diálogo, la ley y las instituciones", ha expresado el candidato a la Alcaldía de Barcelona.Collboni ha dicho que el 26 de mayo la gente votará entre tres opciones, y ha asegurado que una de ellas es la candidatura que él representa –junto a la de Ada Colau y la de Ernest Maragall– y ha añadido: "Os digo que es posible que".Ha asegurado que si es alcalde garantizará políticas progresistas y que ni por activa ni por pasiva permitirá que haya un alcalde independentista: "No queremos alargar los líos de un gobierno independentista con el apoyo de la".