Carmena: "Sería una pena" que Más Madrid no gobernara "por la confluencia de la extrema derecha"

Publicada el 19/05/2019 a las 13:04 Actualizada el 19/05/2019 a las 13:44

La candidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena , ha advertido que "sería una pena" que la opción que está recibiendo "tanto apoyo ciudadano" –en referencia a la plataforma y al ser preguntada por el sondeo publicado este domingo por El País– no se pusiera al frente del Ayuntamiento "por lay con ese pequeño pacto a la contra". En un acto electoral sobre cultura recogido por Europa Press y con Bob Pop, Santiago Auserón o Almudena Grandes y flanqueada por su compañero de cartel, Íñigo Errejón , Carmena ha confesado su miedo a que "en esta confusión de siglas que se está hablando de un pacto con la ultraderecha", la ciudadanía no se dé cuenta "de loque se apoye un pacto que va a la contra y que va únicamente a destruir".A su parecer, "hay un tanto por ciento de madrileños que ve bien lo que se está haciendo y que se debe continuar por ese camino porque". "Madrid está en. Es como la vida personal, que tiene que tener tirones. Éste es un tiro de progreso, de avance y sería una pena que, con tanto apoyo ciudadano, que por una confluencia con la extrema derecha y con ese pequeño pacto a la contra se impusiera por estas cosas de los resultados electorales", ha expresado.Carmena ha destacado de la encuesta de El País la valoración que se hace de la gestión municipal, lo que le ha llevado a remarcar que "los que piensan que estees un número muy grande, cerca del 80%, y que el grupo que piensa que no es muy pequeño".La alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madridcon el apoyo del PSOE pero el margen con el bloque conformado por los partidos de centro y derecha (PP, Cs y Vox) es muy ajustado, con uno o dos ediles de diferencia, según recoge la encuesta de 40dB para El País, publicada este domingo, que day un 35,2% de estimación de voto.