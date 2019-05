Casado ensalza a Feijóo como "el mejor aval para el PP" en toda España

Publicada el 19/05/2019 a las 16:37 Actualizada el 19/05/2019 a las 16:54

Ana Pastor será vicepresidenta en la Mesa del Congreso

Mañana veremos cómo el Parlamento es instrumentalizado por los presos golpistas. Y en la Mesa Batet, quien apoya indultos, y Pisarello, el que quita la bandera de España en el ayuntamiento de Barcelona. Legislatura complicada con el nacionalismo envalentonado gracias a Sánchez. pic.twitter.com/GLtxKyzIE3 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 19 de mayo de 2019

Feijóo pide unir el voto en el PP

⏯ @FeijooGalicia: "La única alternativa al socialismo, al nacionalismo y al populismo es el Partido Popular".



⏩ Somos la alternativa para que no volvamos al enfrentamiento, a la parálisis, a los impuestos, al sectarismo y a las posiciones extremas#CentradosEnTuFuturo pic.twitter.com/F2uOUHG1hS — Partido Popular (@populares) 19 de mayo de 2019

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha ensalzado este domingo al presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, como, por lo que ha asegurado que es "el mejor aval para los alcaldes y para el PP". Así lo ha señalado Casado en un mitin este último domingo de campaña electoral en la localidad coruñesa de Ribeira, donde ha estado acompañado, además de por el presidente gallego, por otros líderes populares como la actual conselleira de Política Social y exteniente de alcalde de dicho municipio, Fabiola García, y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el eurodiputado gallego Francisco Millán Mon, entre otros."Tenéis, tenemos la suerte de contar con una persona que es un ejemplo para toda España en gestión, en cercanía, en trabajo, en propuestas de futuro como es el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo", ha destacado el Pablo Casado, quien ha agradecido a Feijóo "que se esté pegando una paliza" en esta campaña paraAsimismo, ha alabadoya que "mientras el PSOE subía impuestos, Feijóo los bajaba". "En los peores momentos a los gallegos les fue mejor porque tenían una Comunidad gobernada por el PP", ha sentenciado. El líder del PP se ha mostrado orgulloso de poder decir que el Partido Popular "nació en Galicia, en sus ayuntamientos, en las corredoiras, en las carballeiras", por eso "sabe lo que quiere cada vecino", ya que, a su juicio, "los ha escuchado".Casado ha aprovechado este mitin para anunciar que Ana Pastor será vicepresidenta en la Mesa del Congreso de los Diputados "por su rigor, solvencia y capacidad de diálogo para afrontar una legislatura muy complicada". Asimismo ha subrayado que la Mesa del Congreso estará presidida por Meritxell Batet , "quien ha apoyado los indultos", y por Gerardo Pisarello , "el que quita la bandera de España en el Ayuntamiento de Barcelona". Por ello, ha augurado una "legislatura complicada" ya que "el nacionalismo está envalentonado" gracias al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Además, ha lamentado que este lunescuando vayan a acreditarse en el Congreso.En este sentido, ha anunciado que pedirá al secretario general de las Cortes y al presidente que salga elegido, en primera vuelta, que, "que juren o prometan por la Constitución y por el rey y que no hagan fórmulas para humillar la legalidad y las instituciones españolas". "No permitamos que los independentistas y populistas manden, que Junqueras siga diciendo cómo queda la gobernabilidad, los presupuestos o la Mesa del Congreso; que el populismo de Podemos determine la política que guiará el futuro. Solo así garantizaremos la España que queremos", ha subrayado Casado este domingo.Además,y ha añadido que "eso a España no le interesa". Por ello, ha insistido en la necesidad de aunar el voto del centro derecha y ha traslado a los votantes que "no van a encontrar al PP fuera del PP". Asimismo, ha apostillado que los populares tienen que poner un contrapeso a Sánchez en los ayuntamientos y en las comunidades "porque si la división del centro y derecha hace que el PSOE tenga mayoría suficiente, pensarán que tienen carril libre y los españoles pagarán doblemente el infierno fiscal que ya anuncia".De esta manera, ha señalado que. "Sueñen en la lengua que sueñen, amen a quien amen, incluso tengan la ideología, la religión o la procedencia que tengan", ha sentenciado.Por su parte, Feijóo ha asegurado este domingo que con el voto del centro derecha dividido "gobernarán los nacionalistas y los socialistas", por lo quepara evitar que estos partidos, junto con los populistas, "se repartan los ayuntamientos".Según el líder de los populares gallegos, "los que no demostraron principios antes de las elecciones, no van a demostrar ningún principio después de las elecciones cuando les toque pactar", por lo que ha indicado que. "Los que solo miran para ellos mismos, los que lo único que les preocupa es tener un cargo, un sueldo, un sitio en el ayuntamiento, ir en una lista, nunca mirarán para Ribeira y mucho menos para los vecinos de Ribeira", ha criticado el presidente del Ejecutivo gallego.