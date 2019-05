Las últimas encuestas del 26M otorgan la mayoría a las coaliciones de izquierda en las grandes ciudades

Publicada el 19/05/2019 a las 13:45 Actualizada el 19/05/2019 a las 14:38

Lassegún las últimas encuestas publicadas este domingo en los medios. Según el sondeo de 40db para El País sobre los resultados de las Alcaldías deMadrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y A Coruña se dibuja un escenario de mayorías ajustadas pero con la posibilidad de que la izquierda sume para hacerse con los bastones de mando (salvo en Bilbao, donde el PNV gana ampliamente). Además, esta encuesta muestra a un PP que no consigue recuperarse de los resultados del 28A, colocándolo en la oposición de estos siete consistorios.Este domingo, además, El Mundo y Abc también publican encuestas sobre los resultados del 26M de algunas comunidades autónomas. En el, dos de los grandes bastiones del PP, dibujan un panorama en el que los de Casado perderían la primera y estarían al borde de perder la segunda.La alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid,tras las próximas elecciones del 26 de mayo con el apoyo del PSOE pero el margen con el bloque conformado por los partidos de centro y derecha (PP, Ciudadanos y Vox) es muy ajustado, con uno o dos ediles de diferencia.La encuesta de El País da entre 21 y 22 concejales a Más Madrid.. De este modo, el partido de Begoña Villacís sumaría hasta 5 concejales más que en 2015 y se situaría como la segunda fuerza más votada en el Consistorio de la capital. El PP obtendría los peores resultados en cuanto a pérdida de concejales, porque pasaría de los 21 actuales -fue el partido más votado en 2005– a una horquilla de entre 11 y 12 ediles para el partido de José Luis Martínez Almeida. El PSOE de Pepu Hernández bajaría un concejal respecto a los 9 actuales y se convertiría en la cuarta fuerza dentro del Palacio de Cibeles. Por último,mientras que Madrid en Pie Municipalista, encabezado por el edil de IU Carlos Sánchez Mato, no lograría el suficiente apoyo para tener representación, con una intención directa de voto del 1,3 %.El sondeo de Gad3 para Abc dibuja un escenario similar en la ciudad de Madrid., seguido por el PP con una horquilla de entre 11 y 13. Ciudadanos obtendría la tercera posición con entre 10 y 12, mientras que el PSOE se quedaría con entre 9 y 11. Vox irrumpiría en el consistorio con 4 concejales. Según esta encuesta,ya que no lograría replicar los datos logrados el 28 de abril en las elecciones generales.Por su parte, el último sondeo de SocioMétrica para El Español pronostica, aunque la suma de la horquilla más baja permitiría gobernar por un edil a Carmena con el apoyo de Hernández. Más Madrid obtendría entre 20 y 21 escaños mientras que el PSOE se quedaría entre 8 y 9. En la derecha, el PP lograría entre 15 y 16, Ciudadanos entre 9 y 10 y Vox entre 3 y 4.Ernest Maragall, de ERC, ganaría los comicios aunque Ada Colau, de Barcelona en Comú, se quedaría muy cerca: se produciríaque reflejan las tres encuestas publicadas este domingo.Según la encuesta de El País,. Por su parte, el PSC de Jaume Collboni podría doblar su representación al pasar de cuatro a una horquilla entre 7 y 8. La lista de Junts per Catalunya liderada por Joaquim Forn obtendría entre 5 y 6, mientras que el ex primer ministro francés y candidato de una plataforma apoyada por Ciudadanos, Manuel Valls, obtendría 6 concejales. Este sondeo otorga al PP entre 0 y 2 escaños.Por su parte, la encuesta de NC Report que publica La Razón también da como, que sacaría 8. Junts per Catalunya lograría ser cuarta fuerza con 6 asientos, la lista de Valls se quedaría con 4, mientras que este sondeo le ofrece hueco en el consistorio con un doble empate a dos tanto al PP como a la CUP.Y los resultados de la encuesta de Imop Insights para El Confidencial establecen uncon una horquilla para ambos entre 10 y 11. El PSC se queda cerca como segunda fuerza con 8 ediles, mientras que la marca de Cs con Valls a la cabeza se quedaría en 7. Junts per Catalunya lograría 4, mientras que esta encuesta también pronostica que el PP podría entrar o no en Ayuntamiento al darle entre 0 y 2.al obtener entre 9 y 10 concejales y podría volver a gobernar o bien sólo con el PSOE, que lograría entre 6 y 7, o contar también con Unides Podem, al que el sondeo de El País otorga 3 asientos. Ciudadanos y el PP empatarían a 6, mientras que Vox entraría en el Ayuntamiento con 2 ediles.El socialista, pero necesitaría apoyos para gobernar ya que el PP (7), Cs (entre 4 y 5) y Vox (2) podrían sumar para replicar el pacto a la andaluza de la Junta. Según la encuesta de El País, Adelante Andalucía se quedaría como cuarta fuerza con 4 ediles.Elal ser el partido más votado al obtener entre 9 y 10 ediles, pero necesitaría los apoyos de Zaragoza en Común (entre 4 y 5) y de Podemos (3) para poder gobernar. Según la encuesta de El País, el PP sería la segunda fuerza con 6 concejales, mientras que Ciudadanos se queda con 5, Vox con 2 y la Chunta Aragonesista obtendría 1.El. En la segunda posición, según el El País, habría un doble empate a 4 concejales entre PSOE y Eh Bildu. Podemos lograría entre 3 y 4, mientras que el PP se quedaría en 3.Según la encuesta de El País,, seguido de la Marea Atlántica de Xulio Ferreiro, que perdería la Alcaldía al obtener entre 6 y 7 ediles. El PP se quedaría en 7 mientras que BNG y Ciudadanos empatan a 2 concejales.En la, la encuesta de GAD3 para Abc da como ganador al PSOE, que lograría el 29 % de los votos y entre 39 y 41 escaños. El PP pasaría de los 48 actuales a entre 29 y 31 pero podría retener el gobierno regional con el apoyo de Ciudadanos (entre 24 y 26) y Vox (entre 11 y 13). Por su parte, Íñigo Errejón podría conseguir el sorpasso sobre Podemos: Más Madrid obtendría entre 12 y 14, mientras que la formación morada lograría entre 11 y 13.En, también se produciría una amplia pérdida de votos para el PP, según una encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo , donde los conservadores podrían perder por primera vez desde 1983 las elecciones. El sondeo contempla una caída de la lista de Alfonso Fernández Mañueco, que se quedaría como segunda fuerza con una horquilla de entre 29 y 33 parlamentarios. La superaría por muy poco el PSOE de Luis Tudanca, que podría obtener entre 29 y 34 escaños. Sin embargo, el PP podría mantener el gobierno con el apoyo de Ciudadanos, que lograría 14 asientos. Podemos se quedaría cuarta con entre 2 y 3 y Vox entraría en este Parlamento con 1.