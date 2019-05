Iglesias ve en Ada Colau su referente para negociar un gobierno: "Es una bofetada al cinismo reaccionario"

Publicada el 19/05/2019 a las 16:08 Actualizada el 19/05/2019 a las 16:21

“Tenemos a @AdaColau como referente para demostrar que algunas cosas sí se pueden cambiar y que se puede trabajar para la gente humilde de este país”.

@Pablo_Iglesias_ #BarcelonaJusta. pic.twitter.com/sYFiniMQCw — PODEMOS (@ahorapodemos) 19 de mayo de 2019

Fraternidad

entre generaciones

Colau pide concentrar el voto de la izquierda

Emocionant. Al Carmel, a La Marina i al Raval, tres actes gairebé simultanis i desbordats de gent disposada a tornar a guanyar Barcelona per la gent de baix ✊#GuanyemElFuturhttps://t.co/prhquPQejv pic.twitter.com/ZXiAP7TE53 — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 19 de mayo de 2019

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha asegurado este domingo quey candidata a la reelección, Ada Colau , les "llena de energía para negociar un gobierno" y demostrar que sí se pueden promover cambios y gobernar para la gente humilde. Lo ha dicho en un acto en ely recogida por Europa Press; el coordinador federal de IU y diputado electo de Unidas Podemos, Alberto Garzón; la número cuatro de la lista de Colau y concejal, Laura Pérez, y el consejero de distrito y miembro de su candidatura, Pau González.Ha participado en un acto de Colau por segunda vez en la campaña –precisamente en los dos más multitudinarios, que han reunido a más de 1.000 personas– y ha intervenido después de Garzón , que ha dicho que es importante que gane Colau no sólo para Barcelona, sino para avanzar hacia una España "republicana y federal". Iglesias ha defendido que es, porque la estructura de poder está construida para que así sea, y ha elogiado a la alcaldesa por conseguir que Barcelonapero sin defraudar a los barrios ni olvidar a quien representa."Tener en Ada Colau una referencia, que esque dice que no se pueden cambiar las cosas gobernando, nos llena de energía para negociar un gobierno", y ha añadido que votantes que no han apoyado a su espacio político en otros comicios sí lo harán en las municipales porque saben que Colau representa sus intereses.Garzón ha defendido que la candidatura de Colau es la única en Barcelona quey capitales que "han aprovechado la crisis como una forma de saqueo y de estafa para transferir dinero público a lo privado"."¿En quién confiaríais para enfrentarse al poder económico? Colau es la única capaz en Barcelona" de poner, ha dicho Garzón, que ha apostado por que Barcelona lance un mensaje de fraternidad y de diálogo.Tras recordar que tiene una hija de ocho meses, ha subrayado que su objetivo es que las futuras generaciones puedan sentirse algún día orgullosas de su pasado –lo que se hace ahora–, como él se siente orgulloso de anteriores generaciones: "Esta es una candidatura dey también entre generaciones".Por su parte, Colau ha llamado este domingo a concentrar el voto de la izquierda en BComú, porque las encuestas muestran poca diferencia de apoyos entre ella y el candidato de ERC, Ernest Maragall: "Esto está entre Maragall y yo". "Esto va de quién queda primero, y puede ir de muy pocos votos", ha dicho en un acto en el barrio del Carmel con los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de IU, Alberto Garzón; la número cuatro de su lista y concejal, Laura Pérez, y el consejero de distrito y miembro de la candidatura, Pau González.Para ella, Maragall forma parte de la "vieja política" y ya fue concejal -entonces por el PSC-, ha dicho en un acto con más de 1.000 personas que ha empezado con la rumba sobre Colau Filla del Guinardó y ha seguido con una actuación del coro de BComú, el Cor Rebel, con el que han cantado Colau, Iglesias, Garzón y Pérez.