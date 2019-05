Sánchez llama a sacar "tarjeta roja" a las tres derechas: buscan "sumar para gobernar y restar derechos"

Publicada el 19/05/2019 a las 16:02 Actualizada el 19/05/2019 a las 17:56

El #26M no basta con ganar, hay que ganar y gobernar. Por eso pedimos a todos los que están indecisos que voten al único partido capaz de derrotar a la derecha y defender el futuro de nuestro país: el @PSOE. #SiempreHaciaDelante #VotaPSOE /❤ pic.twitter.com/PpsD48Te4j — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 19 de mayo de 2019

Homenaje a Rubalcaba

Borrell: "Si la derecha populista gana la batalla electoral será complicado que Europa siga funcionando"

Calvo: el día 26 hay que "rematar la pacífica revolución de la política española"

En acto del @PSEGIPUZKOA: La política tiene que salir del espacio de radicalidad a la que nos quieren llevar las derechas. El voto necesario para seguir trabajando por el País Vasco es el socialista. Somos la única izquierda que desarrolla su proyecto político desde el Gobierno. pic.twitter.com/5YnyzP7dIl — Carmen Calvo (@carmencalvo_) 19 de mayo de 2019

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha instado a los ciudadanos, y a las mujeres en particular, a hacer como el pasado 28 de abril y, según informa Europa Press. Y es que, a juicio de Pedro Sánchez, el "único proyecto" que tienen las tres derechas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, es "sumar para gobernar y restar derechos y libertades allá donde puedan".Por eso, el dirigente socialista se ha dirigido alpara pedirle "limpieza: basta ya de corrupción", mientras que aha reclamado "justicia social: basta ya de desigualdad y exclusión social", y ale ha querido dejar "ultraclaro" la necesidad de "feminismo, convivencia y ni un paso atrás en el derecho de las mujeres a decidir sobre su futuro". Según ha relatado Sánchez,ya que con la victoria del PSOE "no solo habíamos garantizado cuatro años de avance, que empezamos después de la moción de censura", sino que "también le pusimos una tarjeta roja a la desigualdad, a la corrupción y a la confrontación que lideran la derecha y sus tres siglas".Ante esta situación, el dirigente nacional del PSOE ha instado a no olvidar que "a día de hoy" las urnas de las elecciones del próximo 26 de mayo "están vacías", por lo que ha destacado la necesidad dePedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma este domingo en un mitin de campaña en el que, y en el que han participado el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el alcalde de Mérida y candidato a la reelección, Antonio Rodríguez Osuna, y la candidata al Parlamento Europeo Leonor Martínez-Pereda.En su intervención, el presidente del Gobierno en funciones ha considerado que si el pasado 28 de abril "la ola de ilusión, de futuro de avance que representa el PSOE fue grande", la que "va a llegar el 26 de mayo a todos y cada uno de los municipios de España va a ser más grande aún votando al PSOE". Por ese motivo, ha instado a los ciudadanos a, y por tanto con "el avance, con el progreso, con el futuro, y no con el retroceso que proponen la derecha y sus tres siglas". "Votar al PSOE para que Extremadura y todos y cada uno de los municipios de nuestro país avancen y no retrocedan", ha reafirmado Pedro Sánchez, quien ha lamentado que mientras que el PSOE está hablando en su campaña electoral de vivienda, servicios sociales, sanidad, vivienda empleo, en la derecha "están en una partida de parchís, a ver si los naranjas se comen a los azules, y a los azules no le sobrepasan los verdes".Ante esta situación, ha considerado que el 26 de mayo "lo que nos estamos jugando no es el futuro de tres líderes de la derecha, sino que", para lo es necesario "ponerlo en manos de personas que creen en ello, como es el PSOE, o personas que no creen en ello, como son las derechas".Durante su intervención, el dirigente socialista ha señalado que el compromiso del PSOE con el avance y progreso "no se podrá realizar de manera rotunda si no contamos con gobiernos autonómicos y municipales que no quiera privatizar, como hace el PP allí donde gobierna en las autonomías", ha lamentado. Por eso ha resaltado la necesidad de votar al PSOE el próximo 26 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales, para contar con gobiernos en comunidades, ayuntamientos y diputaciones provinciales queEn un país donde parte de las competencias están descentralizadas, "" como los gobiernos autonómicos, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos "para crear empleo en todos y cada uno de los municipios de nuestro país".Durante su participación en el acto público en Mérida, Pedro Sánchez ha agradecido las pancartas que algunos asistentes portaban en recuerdo al exdirigente socialista recientemente fallecido, del que ha dicho que "ejemplifica como nadie de los que estamos presentes, lo que siempre ha representado en los 140 años de vida del PSOE la contribución del PSOE a España", por un país "en libertad en paz y en seguridad derrotando a la banda terrorista ETA". También representó, ha dicho, una defensa de la Constitución y del Estado de las Autonomías, "ahora que vienen diciendo que no somos constitucionalistas", a su juicio es necesario "decir con orgullo que desde el primer segundo estuvimos diseñando la Constitución que ha logrado que estos 40 años sean los mejores de libertad y desarrollo".En ese sentido, Pedro Sánchez se ha dirigido "a todos aquellos que van dando lecciones de España y de Constitución", para responderles que "", lo cual "es la gran lección que nos deja Alfredo" (Pérez Rubalcaba).Desde València, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones y cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell , ha advertido que "si la derecha ultranacionalista y populista, entre ella los independentistas, gana la batalla electoral" sería "bastante complicado hacer que Europa siguiera funcionando". Además, ha advertido que. Así se ha pronunciado durante el mitin central de campaña socialista para las elecciones municipales y europeas, junto a la candidata del PSPV-PSOE al Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, la candidata a la Alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, y la secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia, Mercedes Caballero.Durante su intervención, Borrell ha abogado porpara que el "paro de los griegos sea también un problema de los alemanes"; ha defendido una unión bancaria que "garantice los depósitos de todos" y ha reivindicado un plan de inversiones para hacer frente al cambio climático. También ha planteado que elque considera una "fábrica de europeos", se amplíe a trabajadores manuales, personas mayores y a "todas las clases sociales".Asimismo, ha criticado a los "partidos de extrema derecha que dicen de levantar fronteras y volver a enfrentamientos entre religiones, identidades y culturas". Ha recordado quey ha advertido que "no sería tan difícil volver a las andadas". "Ningún joven europeo tiene miedo de que le manden con una bayoneta a matar a su compañero de Erasmus del año pasado" y eso es un "progreso extraordinario", ha subrayado, para remarcar que esta y otras cuestiones "son cosas tan importantes que no se les da importancia", aunque "el estado natural de las cosas es el conflicto" y la "frontera", ha alertado.Ha resaltado que "el mundo avanza a pasos agigantados" y que regiones como África "dentro de poco" tendrán 2.500 millones de habitantes frente a los 500 millones de europeos. En este contexto, se ha preguntado si "alguien cree que los europeos podemos sobrevivir al mundo si no nos unimos". Se ha dirigido a los independentistas catalanes y a los impulsores del Brexit para afirmar:. Así, ha puntualizado que "unirnos implica compartir soberanía" pero "no dividirla para que seamos trozos más pequeños". "Si queremos soberanía real, entonces tenemos que tener la fuerza de la unión", ha asegurado.Por su parte, desde San Sebastián, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo , ha destacado que, "en apenas un año", ly se ha mostrado convencida de que "hay que rematarla" el próximo domingo. Según ha dicho, el voto del día 26 representa "terminar el trabajo que empezamos el 28 de abril". A su juicio, el cambio de "180 grados" que el PSOE "ha dado a la política española, devolviéndola a las políticas de solidaridad, de igualdad, donde lo que importa son los problemas y las respuestas y no los inventos, las frivolidades y las tensiones", ha sido "muy bien entendido".Calvo ha participado este domingo en un mitin electoral en San Sebastián, junto a la secretaria general del PSE-EE,, el candidato socialista a diputado general de Gipuzkoa,, y el aspirante a la Alcaldía donostiarra,, en que ha destacado que "el éxito del 28 de abril para el PSOE ha sido, además de una gran victoria electoral, también la comprensión de que la política española necesitaba salir del espacio de tensión y de exageración radical a la que nos habían llevado las derechas de este país", ha insistido.