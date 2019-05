La Audiencia aplaza un año el juicio contra el 'pequeño Nicolás' tras la renuncia de su letrada por "coacciones"

Publicada el 20/05/2019 a las 12:42 Actualizada el 20/05/2019 a las 12:57

Se declara inocente

Laha suspendido hoy hasta no antes de marzo de 2020 el juicio que tenía previsto celebrar hoy contra, conocido como el 'pequeño Nicolás', por hacerse pasar por un enlace del rey en un viaje a Ribadeo (Lugo) tras renunciar su letrada después de exponer a la Sala lasA su llegada a esta sede judicial,y ha recalcado que cree que los hechos no son constitutivos de delito. Pero no ha podido ofrecer su versión ante la Sala tras dejar su defensa la letrada que lo ha estado defendiendo estos últimos años durante la instrucción del caso. Los hechos que volvían a sentar hoy al joven se produjeron en agosto de 2014 cuando supuestamentepara engañar a un empresario durante una reunión en el puerto deportivo de Ribadeo. El fiscal pide para él siete años de prisión por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad documental y cohecho pasivo.Finalmente, la Sala ha acordado aplazar hasta dentro de un año por problemas de hueco la vista oral tras renunciar la letrada, quien ha leído a la Sala la denuncia presentada la pasada semana ante los juzgados en la que detalla las coacciones sufridas durante el proceso. Tras concluir el trámite de suspensión,ante los medios por la suspensión ya que tendrá que esperar un año para que se resuelva la decisión final tras cinco años desde que sucedieron los hechos.Gómez Iglesias ha destacado que los presentes en la Sala han podido comprobar las, quien ha leído la denuncia remitida a los juzgados por estos hechos. "Me siento triste y decepcionado porque habrá que esperar un año y porque en un estado de derecho haya presiones para que no pueda tener una buena defensa", ha dicho. Asimismo, ha pedido a la Sala que se celebre cuanto antes, ya que quiere seguir "hacia delante" y seguir con su labor como presidente del partido 'Influencia Joven'.A su llegada, ha afirmado que es inocente y que pedirá un aplazamiento de la vista al querer apartarse del caso su abogada tras denunciar "presiones y coacciones" ante el juzgado instructor. Gómez Iglesias ha indicado que, ya que son "muchos años" y está "cansado".Además, ha recordado que en 2018contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También se le han archivado otras causas que tenía pendiente con la Justicia. Estaba previsto que le acompañaran en el banquillo de los acusados el cabo de la Policía Nacional,, y el Policía Municipal de Torrijos (Toledo),, para quienes se piden cinco años y medio de prisión a cada uno.A principios del mes de agosto de 2014, según se desprende del escrito de acusación, el 'pequeño Nicolás'al que le hizo creer que actuaba en calidad funcionario público como un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real.Después de varios contactos, el 13 de agosto ambos mantuvieron un almuerzo en un restaurante de Ribadeo al que, según el acusado, "asistiría una persona muy importante de la Casa Real". Para llevar a cabo su plan, Francisco Nicolás había contactado previamente con Jorge González Hormigos, un policía nacional destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, "a quien le pidió, a cambio de una gratificación por sus servicios, que le proporcionara los medios policiales necesariosy aparentar carácter oficial al almuerzo".