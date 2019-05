El Supremo corrige a un juzgado de Asturias que no veía violencia suficiente en un caso de violación

Publicada el 21/05/2019 a las 18:24 Actualizada el 21/05/2019 a las 19:13

Hechos contenidos en el concepto de "violencia"

Se modifica la condena por la interpretación errónea del primer juicio

La Sala de lo Penal ha condenado aen Avilés en 2017, tras tirarle del pelo y sujetarla con los antebrazos a la altura del cuello, al considerar que esta conducta acredita el uso de violencia o de intimidación que requiere este tipo de delito, informa Europa Press.El alto tribunal ha estimado elcontra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que confirmaba la condena de seis años de prisión que la Audiencia Provincial de Oviedo había impuesto al acusado por un no hubo violencia suficiente en los hechos.Según los hechos probados de la, la víctima acababa de conocer al acusado y a un amigo de él en la calle, cuando regresaba a su casa sobre las dos y media de la madrugada. La mujer accedió a(un piso de acogida por su condición de) para tomar algo. Una vez allí, el amigo se fue a su habitación y el acusado agarró del brazo a la víctima y se la llevó al cuarto de baño. Aunque la mujer "" a mantener relaciones sexuales con el acusado, éste, "lejos de respetar su negativa",de la forma anteriormente descrita y la violó, según detalla la resolución.El Supremo explica que la acción de tirar del pelo a una persona "entra claramente, en principio, dentro del concepto de violencia", sobre todo cuando se hace sobre alguieníntima. "Resulta claro que se está ante una conducta violenta que tiene un objetivo que no puede ser otro queque se opone a lo que el acusado pretende. Otro tanto puede decirse del hecho de sujetarla con los antebrazos a la altura del cuello", añade la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro.Por ello,de prisión por agresión sexual , en lugar de seis por abuso. Asimismo, mantiene los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida como son lade aproximarse durante siete años a menos de 500 metros de la denunciante, elde una indemnización de 6.000 euros, y de unade 120 euros por un delito leve de lesiones.Por otro lado, la Sala explica que el cambio de condena también se fundamenta en quese atribuyó a la víctima una frase errónea sobre el comportamiento del acusado, lo que "distorsiona y trastoca, y ahí es donde se originan los interrogantes referidos al punto concreto de la calificación jurídica". La sentencia recurrida sostiene que la denunciante afirmó que la actitud del acusado "no fue excesivamente violenta" y ello fue determinante para que considerara que la fuerza que empleó éste no era suficiente para aplicar el tipo de agresión sexual.Sin embargo,, el Supremo precisa que la frase que se le atribuye a la denunciante en la sentencia de primera instancia "tiene un significado o sentido sustancialmente contrario a la aminoración de la violencia en el caso concreto". Cuando su abogada le pregunta literalmente, con motivo de aclarar el acto del tirón de pelos y los signos que tenía en el cuello, "si esas lesiones fueron con fuerza o las propias de una relación sexual apasionada", apostilló la víctima: "No,, no fueron fruto de una relación sexual normal".