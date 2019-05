La protección de los denunciantes es crucial para la lucha de Europa contra la corrupción

Publicada el 21/05/2019 a las 09:00 Actualizada el 21/05/2019 a las 09:14

Una cincuentena de parlamentarios europeos, directores de medios de comunicación, periodistas y defensores de la libertad de información han firmado un manifiesto en apoyo de Rui Pinto, filtrador de 'Football Leaks' , que han sacado a la luz las zonas oscuras del mundo del fútbol y permitido abrir investigaciones judiciales en diferentes países europeos, incluida España. El escrito lo publican este martes de forma simultánea Mediapart (Francia), Expresso (Portugal), info Libre (España), Correctiv (Alemania) y Presse Gazette (Reino Unido).

________________El 16 de abril el Parlamento Europeo votó a favor de adoptar un acuerdo histórico sobre la protección de los filtradores con una directiva para amparar a los ciudadanos que revelen violaciones de la confianza pública y abusos de poder, cuya entrada en vigor está prevista para finales de este año. Es la primera vez que se aprueba una ley que se aplicará tanto a empleados, no empleados, ex empleados, trabajadores autónomos como a sus familias. Es un paso en la dirección correcta para proteger a todos los individuos que ofrecen información clave de interés público: los denunciantes. Rui Pinto , un portugués de 30 años, es uno de ellos.Vinculado a las revelaciones de ', que pusieron al descubierto graves irregularidades en el mundo del fútbol, Pinto ha sido acusado de piratería informática e intento de extorsión, y ahoraa la espera de juicio.'Football Leaks' son revelaciones clave de alto interés público que han sido investigadas y publicadas desde 2016 por los principales medios de comunicación europeos, entre ellos Der Spiegel, Mediapart, El Mundo, Le Soir, Falter, NRC, Politiken, The Sunday Times, Reuters y otros miembros de(EIC Network). [Una red en la que ahora también participaComo uno de estos medios, el francés Mediapart, ha destacado, ninguno de los artículos publicados era motivo de difamación, lo que demuestra la exactitud de la información proporcionada por Pinto. De hecho, muchas de las revelaciones de 'Football Leaks' abrieron investigaciones judiciales en toda Europa , incluyendo Francia, Bélgica, Suiza, España e incluso Estados Unidos. 'Football Leaks' también forman parte de una serie de revelaciones, entre ellas Luxleaks , los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso , que los comisarios europeos están examinando en busca de delitos financieros.Por todas estas razones,, junto con Reporteros sin Fronteras, la Fundación para la Libertad de Prensa, Blueprint for Free Speech y el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación piden apoyo para Rui Pinto, especialmente a todos aquellos comprometidos con la defensa de la libertad de prensa y el periodismo de interés público.A pesar del creciente apoyo del público en general, de los aficionados al fútbol y de los responsables políticos europeos, Pinto se encuentra detenido en un momento delicado. Su caso ha desatado una disputa entre intereses contrapuestos. Mientras una de las partes centra sus esfuerzos en penalizar las filtraciones, la otra está decidida a luchar contra la corrupción protegiendo a los filtradores. Mientras, sus homólogos europeos, como Francia y Bélgica, confían en las pruebas que él ha aportado para avanzar en sus investigaciones sobre jugadores y clubes de fútbol, y necesitan su apoyo como testigo . Nos alienta ver apara examinar las pruebas de 'Football Leaks' como parte de una nueva iniciativa de la Eurojust . El hecho de que Pinto haya sidopara periodistas, filtradores y defensores del derecho a la información es una prueba más de reconocimiento, y procede de las más altas instancias de la UE. El equipo jurídico francés, húngaro y portugués (William Bourdon, David Deak y Francisco Teixeira da Mota), que representa a Rui Pinto y cuenta con el apoyo de The Signals Network, confía en que estos acontecimientos fortalezcan la defensa de Pinto.No proteger suficientemente las fuentes de la información utilizadas como prueba para luchar contra la corrupción no sólo equivale a utilizar un doble rasero. También constituyeA medida que se acercan las elecciones parlamentarias europeas, es hora de proteger no sólo a los ciudadanos que ofrecen información de interés público, sino también a la propia información, que está al servicio de los objetivos a largo plazo de justicia y responsabilidad.Para marcar el comienzo de una nueva era de transparencia,y ofrezcan una protección completa a los filtradores , empezando por Rui Pinto. La absolución de Pinto de los cargos actuales le permitirá participar plenamente,, en la serie de investigaciones que ya han emprendido los sistemas judiciales estadounidense y europeo.Firmantes por orden alfabético:Christophe Berti, director de Le SoirMichael Bird, subdirector de The Black SeaLaurene Bounaud, Copresidente de Maison des Lanceurs d’AlerteRafael Buschmann, reportero de Der Spiegel y autor del libro Football Leaks: uncovering the dirty deals behind the beautiful game”Ștefan Cândea, cofundador y coordinador de European Investigative Collaborations (EIC)Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin FronterasAntoine Deltour, filtrador de LuxleaksSuelette Dreyfus, director ejecutivo de Blueprint for Free SpeechMithat Fabian Sozmen, periodista deportivo de EvrenselStephanie Gibaud, filtrador de UBSSven Giegold, europarlamentarioAna Gomes, europarlamentaria, vicepresidenta del Comité de Delitos Financieros y Evasión Fiscal del Parlamento Europeo.Gerd Gottlob, director de Deportes de NDRDelphine Halgand-Mishra, director ejecutivo de The Signals NetworkJohn Hansen, reportero de investigación senior de PolitikenMartin Häusling, europarlamentarioClemens Hoeges, redactor jefe de Der SpiegelBerislav Jelinić, director de NacionalChristian Jensen, director de PolitikenEva Joly, MEP, vicepresidenta del Comité de Delitos Financieros y Evasión Fiscal del Parlamento Europeo.Lutz Kinkel, director general de European Centre for Press and Media FreedomJohn Kiriakou, filtrador de las torturas de la CIAStelios Kouloglou, europarlamentarioPhilippe Lamberts, copresidente del Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo.Jeppe Laursen Brock, periodista de PolitikenSandor Lederer, director ejecutivo de K-MonitorSimona Levi, fundadora de XnetGeoffrey Livolsi, cofundador de DiscloseJesús Maraña, director editorial deJoël Matriche, periodista de Le SoirFrederik Obermaier, periodista de investigación y premio Pulitzer de Die Süddeutsche ZeitungFatih Polat, director de EvrenselBegoña Pérez Ramírez, periodista deFabio Pietrosanti, del Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights (GlobaLeaks)Gregoire Pouget, presidente cofundador de Nothing2HideEdwy Plenel, cofundador y presidente de MediapartCatalin Prisacariu, periodista del Centro Rumano para el Periodismo de InvestigaciónGilles Raymond, presidente de The Signals NetworkManuel Rico, director deVirginie Roziere, europarlamentariaZeynep Sentek, director general de The Black SeaDavid Schraven, fundador y director de CorrectivCraig Shaw, director de Investigación de The Black SeaBart Staes, europarlamentarioJacques Testart, copresidente de Maison des Lanceurs d’AlerteTrevor Timm, director ejecutivo de la Fundación Libertad de PrensaErnest Urtasun, europarlamentarioLeon Willems, director de Free Press UnlimitedMichael Wulzinger, reportero de Der Spiegel / autor del libro Football Leaks: Uncovering the dirty deals behind the beautiful gameBlaž Zgaga, periodista de Nacional