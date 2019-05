Abascal respalda a su candidato europeo, que llamó "feas" a las feministas, y a Monasterio tras afirmar que se impartía "zoofilia" en los colegios

Publicada el 22/05/2019 a las 17:40 Actualizada el 22/05/2019 a las 17:41

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respaldado este miércoles tanto a Jorge Buxadé , que cargó contra las "feministas feas que le dicen a las mujeres lo que tienen que hacer", como a la candidata del partido a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, que ha dicho que en colegios de la región se imparten, informa Europa Press.Abascalen declaraciones a los medios durante una visita realizada a la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón para apoyar a su número uno a la Alcaldía, José Aizcorbe Buxadé pronunció sus polémicas palabras este martes en un mitin celebrado en Valdemoro en el que también participó el propio Abascal . El cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeoque dice a las madres lo que tienen que decir a sus hijas y, una princesa acosada por su madrastra y hermanastras . En ese momento, dijo que esos personajes se asemejan "a esas feministas feas que dicen a las mujeres lo que tienen que hacer"."En el fragor delse dicen muchas cosas", ha justificado Abascal, que cree que lo importante del mensaje esde que no podrá marcar cómo debe educar cada quien a sus hijos. "Eso es lo que se está pretendiendo hacer desde hace mucho tiempo en todos los órdenes", ha rechazado.En esta misma línea se han situado laseste miércoles, que ha dicho que los niños de ocho años reciben charlas en las que se apuntan "nuevas prácticas sexuales" o se habla de "zoofilia y parafilia".Abascal ha reconocido no haber escuchado las declaraciones de Monasterio, pero en cualquier caso ha mostrado toda suen ella y ha dicho que no le sorprende su denuncia porque ya se conocen casos como el de Navarra, donde también fueron polémicos los cursos de educación sexual impartidos en los colegios.