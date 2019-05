El Diario de Sesiones del Congreso tampoco detalla este año las fórmulas de acatamiento de la Constitución

Publicada el 22/05/2019 a las 12:20 Actualizada el 22/05/2019 a las 12:21

Solo los de la Mesa

Por los presos y exiliados

Elde este miércoles no detalla las distintas fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas en la sesión constitutiva de la Cámara Baja, como tampoco lo hizo en anteriores arranques de legislatura por tratarse de los 350 parlamentarios.La polémica suscitada este martes, con diputados independentistas hablando de presos políticos o de lealtad al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, provocó las protestas del PP, Ciudadanos y Vox, quey anunciaban iniciativas esperando el tener literal en el Diario De Sesiones. Como es habitual, la primera publicación de esta legislatura,de la Cámara, que son los primeros en perfeccionar su condición de diputados.Por eso, más allá de los "sí, prometo" o "sí, juro" que utilizaron la mayoría de los integrantes del órgano de gobierno, sólo ha quedado constancia por escrito de las fórmula más extensa, la que pronunció la vicepresidenta primera,, de Podemos, y el secretario primero,, de En Comú.Elizo, mientras que quien fuera hasta ahora primer teniente del alcalde de Ayuntamiento de Barcelona lo hizo(por unos nuevos tiempos republicanos).A continuación el Diario de Sesiones, menciona el llamamiento al resto de parlamentarios subrayando que todos juraron, prometieron o lo hicieron "utilizando otras fórmulas de acatamiento de la Constitución", y cómo la presidenta,, dejó claro que "todas las señoras y señores" que habían "contestado" habían "adquirido la condición plena de diputados y diputadas".En el Diario se Sesiones de la sesión constitutiva, también aparecen las protestas del líder de Ciudadanos,, ante estas fórmulas innovadoras, especialmente por las utilizadas por los independentistas catalanes hablando de "presos políticos", que no habían provocado problemas en el pasado.En anteriores ocasiones el Diario de Sesiones sí ha recogido acatamientos de la Constitución cuando se trataba de diputados puntuales, no de los 350 a la vez. Así ocurrió en junio de 2018 cuando los diputados de ERC,, tomaron posesión de sus escaños acatando la Carta Magna con alusiones a la "libertad de los presos y exiliados" por "la República catalana". En aquella ocasión,dio por buena la fórmula y no hubo protestas. "Enhorabuena", les dijo, la misma felicitación que este martes dedicó Batet a sus 350 señorías al asumir la plena condición de parlamentarios.