Fianza de 4,5 millones

Ventajas de las comisiones

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid y Bankiay a otras once personas por el presunto delito de corrupción entre particulares por los contratos de publicidad de sendas entidades financieras con Publicis y Zenith. Será la primera pieza de el conocido comoque será enjuiciada. Se trata de los contratos firmados por Bankia en los ejercicios 2011 y 2012 con ambas empresas sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a Bolsa, en los que. Rato se enfrenta a cuatro años de prisión por haber participado con "varias personas de su máxima confianza" para beneficiarse de los contratos publicitarios.Será el tercer juicio que encare el ex director gerente del(FMI), pues ya ha sido condenado por laa cuatro años y medio de cárcel por el uso fraudulento de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia , condena que ya está cumpliendo tras confirmarse por el. Además, ahora mismo está siendo juzgado por el mismo tribunal por la salida a Bolsa de Bankia. El juez instructorenvía también al banquillo al ex secretario de Estado de Comercio y exconsejero consultivo de Bankiay el que fuera asesor externo de Bankia,, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita la misma pena de prisión que el exministro de Economía.También serán juzgados la exsecretaria de Rato,; el abogado; el asesor Domingo Plazas; los directivos de agencias publicitarias. El Ministerio Público pide para todas estas personas tres años de cárcel.En la misma resolución el juez ha acordado que se requiera a todos los procesados para que preste cada uno fianza de responsabilidad civil por importe de. En caso de que no se preste esta fianza, el juez les advierte de que procederá al embargo de sus bienes hasta completar la cantidad reclamada.Según el escrito de acusación de Anticorrupción, Rato aprovechó su llegada a la Presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 para colocar dentro de la entidad a "varias personas de su máxima confianza a fin de" y, particularmente, en todo lo relacionado con los contratos de publicidad sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a Bolsa.El Ministerio Público asegura que el objetivo erade los elevados costes que sabía que iban a suponer la contratación de publicidad. Para ello, Rato se sirvió de su secretaria, del administrador de sus empresas y de Norniella, con quienes mantenía "lazos personales y profesionales" desde hacía años.A través de ellos, señala la Fiscalía, canalizaba el cobro de comisiones, coloquialmente denominadas como "astillas", que desde las empresas contratadas por Caja Madid abonaban, para posteriormente ser ingresadas en Kradonara, una sociedad de Rato. Asimismo, la fiscal explica que el plan de Rato para cobrar comisiones dimanantes" de la contratación de publicidad comenzó cuando el introducido como asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo, contactó a mediados de 2010 con el director de Publicis, Francisco Xavier Olazabal, para que tanto esta agencia de publicidad como la agencia de medios Zenitha los concursos de publicidad que se iban a orquestar".De esta forma, continua el relato del fiscal, los altos ejecutivos y dirigentes de ambas empresas aceptaron la propuesta de Portuondo, "sabedores de las" para las mercantiles. Además, Portuondo usó su sociedad Albisa como empresa pantalla para recibir los supuestos beneficios irregulares procedentes de Publicis y Zenith. En 2011 percibió 1.244.130,72 euros y al año siguiente otros 778.023,80 euros, es decir un total de 2.022.154,52 euros. Posteriormente, se llegó a transferir a Kradonara más de 800.000 euros, explica la fiscal. Por último, subraya que el pago de comisiones desde la empresa de publicidad y la agencia de comunicaciónfinanciera el 9 de mayo de 2012.