Podemos Extremadura se muestra dispuesto a entrar en un Gobierno socialista, pero el PSOE no se pronuncia sobre pactos

Podemos quiere pactar con Vara

Reeditar el pacto andaluz

Vara insta a esperar los resultados

La coalición Unidas por Extremadura, formada por Podemos IU , Extremeños y Equo , se ha mostrado este martestras las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, mientras que Ciudadanos ha evitado pronunciarse sobre a quién daría su apoyo en caso de tener la llave del Ejecutivo tras los comicios.Los pactos postelectorales para formar gobierno han sido uno de los asuntos que ha centrado elque ha emitido este martes Canal Extremadura, recogido por Europa Press, y en el que durante más de dos horas, han podido explicar sus propuestas electorales en asuntos comoUn debate en el que han participado los candidatos de siete partidos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, como Guillermo Fernández Vara, del PSOE , del PP de Unidas por Extremadura;, de Ciudadanos;, de Vox , de Extremadura Unida, y, de Actúa.Así, y respecto a posibles pactos, uno de los candidatos más interpelado en ese sentido ha sido el de, y tras lo que ha rehusado pronunciarse sobre pactos señalando que "las encuestas más reales son las que se producen cuando se abren las urnas, esas no se equivocan".En ese sentido, Cayetano Polo se ha mostrado convencido de que el 26 de mayo será "la gran alternativa al señor Vara en Extremadura", tras lo que ha reiterado que el pacto de la formación naranja "es con los extremeños", que deben elegir entreTambién la formación Unidas por Extremadura podría tener en sus manos tras el 26M la decisión de apoyar o no un Gobierno regional, ante lo cual, su candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, sí ha reafirmado que tienen", que en este caso es el PSOE.De Miguel ha reafirmado que, por lo que ahora los partidos tienen que "ponerse de acuerdo y con consensos", tras lo que ha apuntado que "aunque lleguemos a acuerdos para llevar a cabo las políticas, es la hora de que los ciudadanos apuesten por gente joven y preparada".En este punto, la candidata de Unidas por Extremadura ha explicado que en los cuatro años que la formación morada ha estado en la Asamblea de Extremadura han podido "conocer las instituciones, los resortes parlamentarios y los límites que tiene la política en la oposición", tras lo que ha considerado, ha dicho."Nosotros estamos dispuestos a gobernar, salimos a gobernar", ha reafirmado la candidata de Unidas por Extremadura, quien ha instado a Fernández Vara a "ser más cristalino" en este asunto, ya que a su juicio,, algo que "no ha dejado claro hasta ahora".De Miguel ha reiterado que"tiene que ser más transparente y explicarle a sus votantes cuál va a ser el próximo gobierno que él quiera poner encima de la mesa", ya que según ha aseverado, "no es lo mismo llegar a un acuerdo de Gobierno con Unidas por Extremadura, que defendemos unas cosas,Así, la candidata de Unidas por Extremadura ha asegurado que "pactar un Gobierno entre PSOE y Ciudadanos es claramente una opción de gobierno conservador", y, tras lo que ha reiterado que los votantes del PSOE "se merecen saber con quién va a pactar".Por su parte, y respecto a si es posible reeditar en Extremadura el pacto alcanzado para formar gobierno en Andalucía, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura,y esperar a ver qué dicen" los ciudadanos en las urnas el próximo 26 de mayo., porque no sé quien va a tener representación y qué representación va a tener", ha señalado el candidato del PP, quien ha reiterado la necesidad de "esperar a la decisión de los extremeños" por un "principio de prudencia".En caso de que PP, Ciudadanos y Vox sumaran para formar gobierno en Extremadura, Monago ha asegurado desconocer el "deseo de cada una de esas formaciones políticas", aunque en cualquier caso, se ha mostrado ", ya que su objetivo, ha apuntado, es que Vara "no sea presidente de la Junta" en la próxima legislatura.En ese sentido, el candidato del PP ha instado al de Ciudadanos a que le diga a los extremeños "qué va a hacer, si es la veleta para un lado o para otro" tras el 26M, ya que, ha defendido Monago., ha reafirmado el candidato del PP de Extremadura, quien ha reiterado su petición a Cayetano Polo ha aclarar a quién apoyará tras las elecciones.También respecto a, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado que va "a luchar para sacar el mejor resultado posible" el 26M, tras lo que ha añadido que dialogar es lo que "lleva haciendo toda la vida".Así, Vara ha aseverado quehablará "con quien quiera hablar, y acordaremos lo mejor para Extremadura, y para los extremeños, que nadie tenga ninguna duda".Tras las preguntas de la candidata de Unidas por Extremadura, Fernández Vara le ha instado a, ya que según ha considerado, "los ciudadanos cuando meten el voto en la urna dicen dos o tres cosas, no solo una", como el escenario que queda."Ya hablamos, no se preocupe, hemos sido capaces de entendernos", ha señalado Fernández Vara dirigiéndose a Irene de Miguel, tras lo que ha asegurado que l, por lo que ha reiterado el llamamiento a "esperar que pasen las elecciones, y luego tendremos la oportunidad de poder hablar".Finalmente,, aunque si no fuera posible, se ha mostrado "dispuesto a hablar y a construir mayorías como he hecho en la pasada legislatura".