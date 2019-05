Unidas Podemos no descarta votar en contra de la suspensión de los diputados presos en la Mesa del Congreso

Publicada el 22/05/2019 a las 12:12 Actualizada el 22/05/2019 a las 12:13

Debe decidir el Supremo

El grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, ha anunciado este miércoles que una de las opciones que baraja sobre la posible suspensión de los diputados presos deles la de oponerse en la. "Es una de las opciones, nos lo estamos planteando", ha recalcado el portavoz de En Comú Podem,En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz ha explicado que quien debe decidir sobre la suspensión ha de ser ely no la Cámara Baja. Por tanto, ha recordado que, a la espera de lo que digan los informes jurídicos de los letrados y teniendo en cuenta que están en pleno proceso de diálogo interno, llegado el caso el grupo se plantearía votar en contra de la suspensión en la Mesa.Asens ha recordado que la situación actual, con diputados en prisión preventiva,y por lo tanto no existe jurisprudencia al respecto. A esto, la portavoz del grupo,, ha añadido que toca ser prudentes y esperar a la deliberación de la Mesa, que a su juicio, debe reunirse esta misma semana. Con todo, ha insistido en que respetarán la ley, y lo que diga el TS que", si bien ha señalado que la posición política del grupo es la de que las personas electas por los ciudadanos deben poder ejercer plenamente su labor.Además, ha insistido en que el momento y lugar para hablar de este tema es en la Mesa, que según apunta, tendrá que reunirse esta misma semana (aunque ha matizado que cuando decida la Presidencia "estará bien"). "Ahí habrá que ver el informe de los letrados, estudiarlo y escuchar todos los planteamientos teniendo en cuenta que", ha subrayado.Por su parte, Asens, ha apuntado que la situación es de cierta complejidad jurídica porque, de los que los votaron", y que, más allá, la interpretación que se haga puede tener un mayor calado para el resto de diputados, y no solo los presos.Para Asens, quien debe dirimir es el TS y no la Cámara, y ha afeado que ya en un primer momento el Supremo decidiera sobre facultades que le correspondían al Congreso como la de que los presos pudieran mantener ruedas de prensa o queEn este punto, ha indicado que el hecho de que sea el Supremo y no la Cámara quien decida sobre la suspensión de estos diputados, permitirá además que éstos (Junqueras, Turull, Rull y Sànchez) puedan defenderse en el marco del proceso penal que se lleva a cabo en el tribunal. Por último, ha recordado que "ante esta situación compleja, que tiene muchas derivadas", desde su grupo