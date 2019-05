Carmena califica a la derecha de "antiguos": "Los conservadores no están preparados para el progreso"

Publicada el 23/05/2019 a las 09:46 Actualizada el 23/05/2019 a las 10:26

Actitud defensiva ante los ataques coordinados de PP y Ciudadanos

3.000 operarios más de limpieza

La candidata de Más Madrid al Ayuntamiento, Manuela Carmena , ha espetado al centro derecha y a la derecha que representan Cs Vox quey ha asegurado que, siendo ella alcaldesa, "se aprobará el gran proyecto de Madrid Nuevo Norte".Carmena ha avanzado el"pacificación" del tráfico en los bulevares centrales, además de, aumentar los carriles bici, mejorar el servicio del taxi y el Metro que, como usuaria diaria, cree que no sabe qué pasa, pero que "va mucho peor últimamente".Echando mano de los informes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Carmena ha confirmado en el debate electoral organizado por Telemadrid queen la comparativa de la última década, lo que le ha llevado a llamar "antiguos" a PP, Cs y Vox porque ya " Esperanza Aguirre se opuso a que se quitaran los coches del Retiro" y luego"Los conservadores no están preparados para el progreso", ha lanzado a PP, Cs y Vox ante la pregunta sobre, partidos a los que ha espetado que tiene la impresión de que "no viajan por Europa porque todos los países están haciendo esto para que los ciudadanos tengan la salud que se merecen". "Si todos traemos dibujos (a PP y sobre todo a la candidata de Cs, que ha acudido al debate con una serie de fotografías)... pero yo hablo de algo que tiene que ver con la salud", ha manifestado. Lo de traer "papelucos y fotos es una niñería", ha lamentado.Carmena no ha dudado en afear a los candidatos, especialmente a dos de sus viejos conocidos,(PP) y Silvia Saavedra (Cs), las constantes interrupciones en un debate en el que la alcaldesa se ha centrado en una estrategia de defensa frente al aLa candidata de Más Madrid ha recordado la situación de quiebra en la que se encontraron la EMVS, con. En la legislatura se han construido o se están construyendo en distintas fases 3.700 viviendas frente a "las 500 y las 2.000 vacías de la Comunidad del PP con el apoyo de Cs". La plataforma prevé la cesión del derecho de superficie de 30 parcelas de titularidad municipal para que empresas y cooperativas construyan 4.000 viviendas de alquiler limitado, como las que tendrá Madrid Nuevo Norte.En el debate electoral organizado por Telemadrid, Carmena ha comenzado la intervención deseando a la candidata de Cs, Begoña Villacís , una rápida recuperación. "Ponte buena", le ha trasladado a la edil naranja. Con una chaqueta de un tono de verde como el color corporativo de su plataforma, Carmena ha reivindicadoy la elección que ha hecho de su grupo de candidatos para continuar en el Ayuntamiento con la gestión que han llevado a cabo en estos cuatro años "tan fructífera".Carmena ha destacado que lo fácil es decir lo que se va a hacer y "hay que ver lo que se ha hecho". La candidata se ha mostrado "orgullosa" por duplicar el nivel de inversión en comparación con lo hecho por el PP, una inversión que ha permitidofrente a "las cero del gobierno de la Comunidad del PP, apoyado por Cs".A eso ha sumado la multiplicación por cuatro de la, como la avenida de los Poblados y el paseo de Extremadura, y el "restablecimiento del patrimonio deshecho por el PP", como "el agujero enorme de Vallehermoso, que el próximo mes será un maravilloso estadio". "Nuestras inversiones están ahí y se ven", ha reivindicado, además de la escalada de la confianza empresarial desde once años hasta aquí, cuando ha alcanzado el mayor nivel, según el INE.En cuanto a la limpieza, la candidata ha señalado que cuando llegaron al Ayuntamiento se encontraron con. Después, ha apuntado que los contratos integrales, "que no se podían resolver, que estaban bloqueados hasta 2020", no establecían la obligatoriedad de limpiar todas las calles.La plataforma que encabeza se compromete a incrementar el personal con más de 3.000 operarios, unidos a los 800 de esta legislatura, con un aumento del 45 por ciento de los servicios y con nuevos pliegos "para queTras escuchar a la derecha sobre la supuesta benevolencia del gobierno con la, con el centro social autogestionado La Ingobernable en primer término, Manuela Carmena ha exigido al resto de candidatos que no mientan. "No mintáis. Hay que tener valor para decir eso cuando hay una sentencia instada por este Ayuntamiento ordenando el desalojo", ha espetado a la concejala de Cs Silvia Saavedra.También les ha reclamado que. En concreto, en 2017 no hubo más que seis homicidios, un dato "ejemplar". Sí ha puesto el acento en que cinco de ellos fueron mujeres las víctimas, algo "terrible" y que demuestra que "lo que no es seguro es la vida de las mujeres".Igualmente les ha afeado a los representantes de PP, Cs y Vox que "desconozcan el trabajo del Ayuntamiento" porque, dirigiéndose a Javier Ortega Smith , "en lase está realojando" y que la mejor campaña de limpieza es la que ha sustituido las multas por tareas de limpieza de la ciudad, por la que ya han pasado 1.200 personas.