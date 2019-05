Competencia abre expediente a Atresmedia por superar el tiempo de publicidad y a Mediaset por emplazamiento de producto

Publicada el 23/05/2019 a las 11:25 Actualizada el 23/05/2019 a las 11:33

Multas de hasta 500.000 euros

La(CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contrapor superar el tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios y de televenta, y ha incoado otros dos expedientes sancionadores apor emplazamiento de producto.Según ha explicado este jueves 23 de mayo la CNMC, en el caso de Atresmedia, el expediente se ha abierto por una(LGCA), que regula el tiempo máximo de emisión dedicado a los mensajes publicitarios y a la televenta. La infracción se detectó en Neox en noviembre de 2018. El artículo 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, establece el límite de tiempo de emisión de publicidad de mensajes publicitarios y de televenta en 12 minutos por hora natural. "Para el cómputo de esosse tendrá sólo en cuenta el conjunto de los mensajes publicitarios y la televenta, excluyéndose el patrocinio y el emplazamiento.También se excluirá del cómputo la telepromoción cuando el mensaje individual de la telepromoción tenga una duración claramente superior a la de un mensaje publicitario y el conjunto de telepromocionesal día, ni los 3 minutos por hora de reloj", establece.La Comisión ha recordado que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, y ha indicado que se abre ahora uny su resolución por parte de la CNMC. Atresmedia dispone de un plazo de diez días para presentar alegaciones.Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha incoado dos expedientes sancionadores contra Mediaset España, por presunto incumplimiento de lo establecido para elen los programas de televisiónde Telecinco, yen Cuatro.Según ha explicado la CNMC, estas conductas vulnerarían lo dispuesto en el artículo 17.2 y 3 de la Ley General de Comunicación Audivisual (LGCA) y están tipificadas como. El organismo estatal ha concretado que se ha constatado que Telecinco ha podido vulnerar el artículo 17.2 y 3 de la LGCA por el emplazamiento de unas zapatillas en el programa Vive la Vida, del 22 de septiembre de 2018. Presuntamente incumplirían los requisitos fijados en la normativa.La otra conducta presuntamente irregular, se produjo en el programa First Dates: San Valentín, del 11 de febrero de 2019, emitido en el canal Cuatro. En este caso, se realizó el emplazamiento de producto de una, que presuntamente incumpliría los requisitos fijados en el artículo 17.3 de la LGCA.Como ha recordado la Comisión, el emplazamiento de producto consiste en incluir, mostrar o referirse a un producto para que figure en un programa. "La normativa en este sentido es muy clara. El artículo 17.2 señala que 'el públicodel emplazamiento de producto al principio y al final del programa, y cuando se reanude tras una pausa publicitaria'", ha subrayado.En este sentido, ha añadido que el apartado tres del artículo 17 señala que el emplazamiento "no puede condicionar la responsabilidad ni la independencia editorial el prestador del servicio de comunicación audiovisual". ", realizar promociones concretas de éstos o dar prominencia indebida del producto", ha destacado. De esta forma, los dos presuntos incumplimientos que se investigan están tipificados como infracciones administrativas graves, lo que podría conllevar la imposición a Mediaset de doseuros cada una, de acuerdo con el artículo 60.2 de la LGCA. El grupo de comunicación dispone de 10 días para presentar alegaciones.