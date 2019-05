El PP amenaza con reprobar a Batet si no suspende de "inmediato" a los presos "golpistas"

Publicada el 23/05/2019 a las 11:38 Actualizada el 23/05/2019 a las 11:47

El secretario general del PP,, ha acusado este jueves a la presidenta del Congreso,, de intentar "lavarse las manos" y "ganar tiempo" para evitar la suspensión de los diputados independentistas que están en prisión preventiva por ely ha avanzado que si no los suspende, su formación solicitará su reprobación.En un acto electoral en el Matadero de Madrid, en apoyo de su candidato al Ayuntamiento de la ciudad,, García Egea ha afirmado que Batet "ha recibido un escrito indicándole el camino" para suspender a los "presos golpistas de forma inmediata". "Si no suspende de forma inmediata a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado, el PP va a pedir su reprobación y", ha afirmado.Este jueves, la Sala que juzga el procés independentista en elha respondido a la presidenta del Congreso que su auto de la semana pasada ya apuntó la forma de proceder con respecto a los diputados presos y que no le remitirá ningún informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la(LeCrim) porque es "inviable".