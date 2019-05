El Supremo le devuelve la pelota a Batet y elude pronunciarse sobre la suspensión de los diputados presos

Publicada el 23/05/2019 a las 10:30 Actualizada el 23/05/2019 a las 11:33

La Sala que juzga elindependentista en elha denegado a la presidenta del Congreso de los Diputados,el informe que le había pedido el pasado miércoles sobre la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los diputados soberanistas en prisión preventiva. Batet trataba de que el Alto Tribunal se pronunciase sobre su suspensión, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 384 bis, pero el TS asegura quede acuerdo con “la configuración constitucional del Tribunal Supremo”.En un auto de sólo 14 líneas, el magistrado Manuel Marchena despacha la petición de Batet se apoya en esa limitación constitucional para reiterar su auto del 14 de mayo.La causa penal va a seguir su curso y es misión de esta Sala salvaguardar los fines del proceso”.La respuesta de Supremo devuelve la cuestión de fondo —establecer la suspensión de los diputados en prisión preventiva— a la Mesa del Congreso,para salvaguardar a la Cámara de una decisión que, según ella, reside en los tribunales. Porque el auto del 14 de mayo al que hace referencia Marchena no hace mención alguna a la suspensión de los parlamentarios que están siendo juzgados en la causa del procés. En aquella resolución, el TS se limita a fundamentar que no había necesidad alguna de solicitar el suplicatorio al Congreso y al Senado para seguir juzgando a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva y a autorizar su participación en la constitución de las Cámaras con el único propósito de que pudiesen adquirir su condición plena de parlamentarios.La elusión de Marchena sobre la suspensión contrasta con la claridad con la que el instructor de la causa que está juzgando, el también magistrado del Supremo Pablo Marchena,cuando comunicó al Parlament que los entonces parlamentarios catalanes no podrían seguir ejerciendo sus derechos en la Cámara en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.El Supremo ha tardado poco más de 24 horas en responder a Batet pero todavía no ha contestado a los fiscales del caso, que el miércoles le pidieron que comunicase al Congreso y al Senado su deber dede Enjuiciamiento Criminal a los efectos de la suspensión” de los cuatro diputados y el senador soberanistas juzgados por el Alto Tribunal bajo la acusación de rebelión y en situación de prisión preventiva para que cesen “en el ejercicio de sus derechos y deberes”. Las Mesas de ambas cámaras, según la Fiscalía, deben proceder “a adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal”, que es “una previsión normativa de obligado cumplimiento”, por lo que “ambas Cámaras parlamentarias deben proceder a la ejecución sin más trámites de la medida de suspensión en el ejercicio de sus funciones”.La cuestión será el principal asunto que deberán abordar los miembros de la Mesa del Congreso en su, convocada para las 12:30 horas de este jueves —el órgano de gobierno del Senado no se reunirá hasta las semana que viene, después de las elecciones del domingo—.El problema de fondo no es la suspensión de los diputados, que PP y Cs defienden y PSOE y Unidas Podemos consideran inevitable, sino, que la presidenta de la Cámara quería trasladar al Tribunal Supremo.La Mesa del Congreso tendrá que decidir si resuelve la cuestión o si encarga a los letrados de la Cámaracomo pretende Batet para evitar que el Congreso se contamine del debate sobre la crisis del procés.