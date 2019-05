Publicada el 23/05/2019 a las 19:33 Actualizada el 23/05/2019 a las 20:03

Sin relevancia para "sacrificar el derecho al secreto profesional"

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Balearesplanteada para averiguar si los móviles y ordenadores incautados a periodistas de Europa Press y el Diario de Mallorca fueron examinados por la Policía Nacional, informa Europa Press.En base a un informe de la Policía Científica, la instructora entiende que no es posible realizar la prueba garantizando que se salvaguarda el secreto profesional de los periodistas . Además, tiene en cuenta que, igualmente, la prueba no aseguraría "con un alto grado de certeza" si los dispositivos han sido o no examinados. La pericial estaba prevista para el 13 de mayo, en el marco de lacontra el juez instructor del ' caso Cursach ', Miguel Florit, que ordenó la incautación de los dispositivos en diciembre. La prueba recayó en la Policía Nacional e iba a realizarse en las dependencias de la Jefatura Superior de Baleares.El 7 de mayo, el inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Baleares remitió un oficio a la instructora en el que era necesario hacer una "extracción física" de la información contenida en los terminales, lo que implica un "volcado de la totalidad del contenido". Además, la Policía informó de que para poder acceder a las funcionalidades de los dos móviles era necesario "un"; y que "no se podría asegurar con un alto grado de certeza si los móviles han sido o no examinados".En cuanto a los ordenadores y la memoria USB incautados, el inspector avisó de que su copiado forense requeriría "varias horas", dependiendo del tamaño de los, y el análisis de lapodría durar "varios días". La prueba fue pospuesta mientras se resolvían las alegaciones planteadas por los periodistas, que tras conocer el informe pidieron no realizar la pericial al entender que el análisis vulneraría el secreto profesional La magistrada explica en su auto que pidió la prueba "con la creencia de que dicha diligencia podría ser llevada a cabo sin complicaciones de trascendencia", puesto que instrucción que dirige Florit había afirmado en un informe que "el estudio de dichos terminales con la maquinaria forense actual revelaría" en los móviles durante su custodia.Dado que el oficio de la brigada científica descartaba esa posibilidad,a los dispositivos "suficiente para sacrificar el derecho al secreto profesional consagrado en el, máxime cuando el resultado obtenido, en relación a los teléfonos móviles, carecería de la suficiente certeza para acreditar la finalidad perseguida".Los dispositivos fueronen el marco de una investigación sobre las noticias publicadas sobre el ' caso Cursach '. El 12 de diciembre, los equipos fueron entregados al secretario del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, que los custodió hasta que fueron devueltos a los periodistas el 4 de enero.La certificación expedida por el Juzgado no abarcaba el plazo de casi 24 horas en el que la Policía tuvo el material, por lo que la prueba pericial ahora anulada se centraba en esa franja. El juezcomo investigado porde las comunicaciones yperiodístico, entre otros.