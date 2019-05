La extraña coalición: PSOE e IU presentan una lista conjunta en el municipio riojano de Berceo

Publicada el 23/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 22/05/2019 a las 22:00

Un 18% menos de población que hace una década

A 42 kilómetros al suroeste de Logroño (La Rioja) se encuentra el pequeño municipio de. Pequeño en cuanto a extensión, pues apenas ocupa 15,27 kilómetros cuadrados, y en cuanto a población. Según los datos del padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de enero de 2018, en Berceo tan sólo viven. Los vecinos del municipio riojano no tendrán tantas papeletas entre las que elegir a su próximo alcalde. Tan sólo habrá tres: una del PP, otra del Partido Riojano y otra denominada. Esta última es, de hecho, la única alianza que los dos partidos han consensuado de cara al 26M en los 8.131 municipios españoles. Y la decisión se tomó, precisamente, por la despoblación."Es un pueblo muy pequeño ylo mejor posible". El que habla es José Félix Aransay Azofra, que encabeza la lista de Por Berceo Izquierda Unida PSOE. Opta a la releeción, puesto que ha estado ocupando la Alcaldía del municipio desde los anteriores comicios, celebrados en mayo de 2015. En conversación con, asegura que no está afiliado a ningún partido pero que, no obstante, se presenta como miembro de IU, tal y como hizo hace ahora cuatro años. Le sigue en la candidatura Francisco Joaquín Peña Casanova, exactamente en la misma situación. Tras ellos, dos mujeres: María Estela Mendoza Merino y María José Sáenz Mayor, que aparecen en la lista seguidas de la palabra "independiente". Y es que, según explica Aransay, tampoco están afiliadas a ningún partido, pero ambas simpatizan con los socialistas.¿Y por qué la unión? La causa fundamental, según explica Aransay, es la despoblación. Es un pueblo pequeño, explica, y no es fácil encontrar personas que estén dispuestas a presentarse en una lista para formar parte del equipo de gobierno municipal. "Y más por IU", matiza. Hace cuatro años, en las elecciones del año 2015,que elige Berceo. El Partido Popular se hizo con el sobrante con el apoyo de otros 28 vecinos del municipio. Los socialistas, con tan sólo dos votos, no pudieron sentar ni a un concejal, lo mismo que le ocurrió al Partido Riojano, al que sólo votó una persona.Pero de cara a este 26M la situación ha cambiado. La lista de IU estaba incompleta, por lo que tuvieron que buscar una solución rápida si querían revalidar la Alcaldía. Y Aransay tenía claro que la única condición para formar parte de la candidatura que él encabeza era "". "Buscamos gente en el pueblo que tuviera más o menos esa idea", recuerda. Una forma, además, de economizar el voto. "", asegura. Así que llegaron a un acuerdo con Mendoza y con Sáenz.Mendoza, de hecho, lleva a la candidatura, de forma directa, el problema de la despoblación. Según explica Aransay, es miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica (ADSC) , una organización que lleva años reclamandopara los municipios que forman parte de la Serranía Celtibérica, formada por localidades de las provincias de Burgos, Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Segovia, Soria, Teruel, Valencia y Zaragoza.Luchan por ello porque la pérdida de población ha sido lenta pero constante. Y Berceo es un ejemplo de ello. Desde hace una década, el municipio se ha ido vaciando poco a poco. El padrón del INE, de hecho, lo certifica.. Tan sólo se ganaron vecinos, según el INE, en el año 2014, cuando se registraron 178 vecinos frente a los 171 que se contabilizaron un año antes. Desde entonces, la caída ha sido imparable.Por eso, desde la asociación, piden soluciones. Y no es la única que lo hace. El problema de lo que ya se ha bautizado como la España vaciada ha estado muy presente durante la campaña electoral de las elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril. Lo consiguieron las propias organizaciones a través de movilizaciones como la que tuvo lugar en Madrid el pasado 31 de marzo. "No hay nada más triste y desolador, para la mayoría de nuestros muncipios, que vivir en el vacío de sus calles en invierno, en la soledad de un pueblo sin niños, rodeado de casas que se van hundiendo, y a más de una hora de coche de cualquier servicio", reza el manifiesto de la ADSC.