Daniel Ríos | Álvaro Sánchez Castrillo

Publicada el 24/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 23/05/2019 a las 22:42

Los partidos políticos están echando el resto en la recta final de la campaña para las elecciones del próximo domingo, que terminarán de definir el reparto de fuerzas entre ellos para los cuatro próximos años. En buena parte de las principales ciudades, la batalla entre los bloques conservador y progresista para hacerse con el poder en los ayuntamientos está muy ajustada. Pero, mientras las formaciones tratan de rascar los últimos votos, hay 346 municipios españoles que son ajenos a esta tensión por los comicios locales.por lo que estas poblaciones ya conocen de antemano quiénes serán los vecinos que formarán parte del equipo de Gobierno municipal durante la próxima legislatura.Estos casi tres centenares y medio de municipios solo tienen una cosa en común: son lugares pequeños y poco poblados. Pero también existen diferencias notables entre ellos. Algunos tienen solo la opción de escoger la candidatura de un gran partido, mientras en otros la única lista es una formación local independiente. En unos pueblos, el alcalde será de izquierdas, mientras en otros será de derechas o nacionalista. Y, mientras algunas localidades son una rareza dentro de su provincia por tener solo una candidatura el próximo 26M, en lugares como–que reúne al 33% de los municipios con una sola lista, un total de 115– o–donde se ubica otro 32%, en total 111– está relativamente extendido que los vecinos únicamente puedan elegir una papeleta en las elecciones locales.

PSOE (y PSC)

Andalucía

Aragón

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

La Rioja

Navarra

País Vasco

55 de estos 346 municipios que ya saben quién será su alcalde durante la próxima legislatura, ya que la del PSOE –o, en el caso de Cataluña, la del PSC– ha sido la única lista que se ha presentado a los comicios. 17 de ellos se encuentran en la provincia de Burgos, otro de los territorios donde es relativamente frecuente que para las elecciones locales solo se presente una lista en ciertas localidades.HuelvaEl único municipio andaluz que ya sabe quién será su alcalde tras el 26 de mayo es, ubicado en la provincia de Huelva, donde solo concurre a las elecciones el PSOE.13 municipios aragoneses solo tendrán en sus colegios electorales una sola lista, la del PSOE, para los comicios locales del próximo domingo: diez están en Huesca, dos en Zaragoza y uno en Teruel.HuescaSolo cuatro de los diez pueblos oscenses en esta situación tienen más de 500 habitantes: son. El resto –– están por debajo de esa cifra de residentes, e incluso los dos últimos tienen menos de 100 personas censadas.TeruelSolo hay un municipio turolense que ya sepa que su alcalde durante los próximos cuatro años va a ser socialista:ZaragozaOtros dos pueblos de Zaragoza están en la misma situación:, ambos con menos de 500 habitantes.Son cuatro los municipios castellanomanchegos en los que solo se presentará una lista, todos ellos muy poco poblados: ninguno supera los 350 habitantes.Ciudad RealEl único pueblo ciudadrealeño que ya sabe con certeza que tendrá un regidor del PSOE esCuencaLas otras tres localidades de Castilla-La Mancha en los que solo se presenta el PSOE a las próximas elecciones municipales están en Cuenca, y sonBurgosLa burgalesa es, con mucha diferencia, la provincia que tiene más pueblos con un alcalde socialista asegurado. Son 17 los municipios en los que únicamente habrá lista del PSOE en las municipales del domingo, y seis de ellos son tan pequeños que ni siquiera alcanzan las 100 personas censadas: son. Otros nueve –– están entre 100 y 300 habitantes, y los únicos que superan esta cifra por poco sonValladolidPor el contrario, únicamente hay un pueblo en todo Valladolid en el que la única papeleta que se podrá escoger para las elecciones locales será la del PSOE:ZamoraA estos municipios se unen otros tres en la provincia de Zamora, todos ellos de menos de 500 habitantes:GironaEl PSC únicamente tiene tres alcaldes garantizados en toda Cataluña, y dos de ellos lo están en municipios que se encuentran en la provincia de Girona, curiosamente una de las que tradicionalmente es más nacionalista. Se trata de los pueblos deTarragonaLa localidad restante en la que la única papeleta presente el 26M será la del PSC esQuienes viven en hasta seis municipios riojanos ya saben que su aclalde será socialista después del domingo, y en este caso hay dos pueblos de mayor tamaño: Aldeanueva de Ebro (con 2.732 habitantes) y Casalarreina (1.145 censados). Las otras cuatro localidades son Arnedillo, Castañares de Rioja, Ábalos y Baños de Rioja.En la misma situación están cinco municipios en la Comunidad Foral de Navarra: dos de más de 1.000 habitantes ––, otros dos de menos de 100 –– y un quinto con 646 personas censadas,GipuzkoaÚnicamente los ayuntamientos de dos pueblos vascos, los dos gipuzkoanos, estarán monopolizados por el PSE: los de

PP

Aragón

Castilla y León

Galicia

En otras 50 localidades, la única papeleta disponible el 26M para las elecciones municipales será la del PP. La más poblada de entre ellas es Vilarmaior (A Coruña), con 1.231 habitantes, y la que menos, Quiñonería (Soria), con apenas ocho.TeruelOcho municipios turolenses solo tendrán en sus colegios electorales papeletas del PP, y todos ellos son extremadamente pequeños: ninguno supera los 35 censados. SonZaragozaserá el único pueblo zaragozano en el que el alcalde será, sí o sí, del PP.El gran desempeño electoral de los conservadores en Castilla y León lo deja claro el hecho de que 40 de los 50 en los que las elecciones serán un trámite para el PP se encuentran en esa región.BurgosA su vez, 28 de estos pueblos se encuentran en la provincia de Burgos, repleta de pequeñas localidades. El más poblado de ellos es, con 549 censados, mientras que el más pequeño,, apenas cuenta con 12 pobladores. El resto sonComo nota curiosa, si los 224 vecinos de Cilleruelo de Abajo(Burgos) ya saben que tendrán un alcalde socialista, los de(también en Burgos y poblado por 44 personas) solo podrán escoger la papeleta del PP en las próximas elecciones.PalenciaA estos municipios se unen otros cinco palencianos:SoriaLa tercera provincia de Castilla y León donde hay pueblos que ya tienen garantizado un alcalde del PP es Soria, donde siete localidades se encuentran en esta tesitura:y la ya mencionadaA CoruñaEl único pueblo gallego en el que el PP tiene un alcalde ya asegurado es

Ciudadanos

Castilla y León

BurgosTan solo en cuatro municipios de España la única papeleta presente en las próximas municipales va a ser la de Ciudadanos, y los cuatro están en la provincia de Burgos: son

ERC

Cataluña

Son 53 los municipios donde la única papeleta presente será la de ERC, y obviamente todos ellos están ubicados en Cataluña. Por provincias, 18 están en Barcelona, 14 en Girona, 9 en Lleida y 12 en Tarragona, y entre ellos se cuentan algunos de tamaño considerable. Tres, incluso, superan los 1.500 habitantes, todos ellos en la provincia de Barcelona.BarcelonaEstas tres localidades son(3.096 censados),(2.419 habitantes) y(1.572 personas). Pero, además, en Barcelona hay otros 15 municipios en los que la única papeleta será la de ERC:GironaDe entre los 14 municipios gerundenses que ya saben con seguridad que su alcalde será de ERC, solo uno supera los 1.000 habitantes –– y apenas otros cuatro tienen más de 500 personas censadas ––. El resto están por debajo de esa cifra: sonLleidaSolo uno de los pueblos ilerdenses en los que solo habrá papeleta de ERC tiene más de 1.000 habitantes:. Los otros ocho sonTarragonaEn la misma línea, en Tarragona solo uno de los municipios que ERC gobernará con total seguridad está poblado por más de 1.000 personas:. El resto –tienen una población de entre 200 y 800 habitantes.

JxC

Cataluña

Junts per Catalunya, que será hegemónico en las próximas elecciones locales en un total de 39 municipios aprovechando el músculo territorial del PDeCAT. Solo tres se encuentran en la provincia de Barcelona, a los que hay que sumar otros ocho en Lleida. No obstante, el grueso de alclades que Junts per Catalunya ya tiene asegurados se encuentra en Girona, con un total de 15 localidades, y Tarragona, con 13.BarcelonaLos tres pueblos barceloneses donde la única lista será la de la formación liderada por Carles Puigdemont sonGironaEn Girona, por el contrario, Junts per Catalunya tiene garantizados 15 alcaldes, y algunos de ellos en municipios con una población relativamente más alta., por ejemplo, tiene 1.660 residentes, por los 1.286 deo los 1.157 de. Las otras doce localidades –– están por debajo de los 1.000 censados.LleidaDe la misma forma, las ocho localidades ilerdenses donde Junts per Catalunya será hegemónico tras el 26M tienen menos de 500 habitantes: sonTarragonaLo mismo ocurre en Tarragona, donde Junts per Catalunya tiene 13 alcaldes garantizados tras el próximo domingo: los de

CUP

Cataluña

GironaLa CUP solo tiene garantizada una alcaldía, la del municipio gerundense de, el único en el que solo habrá papeletas de la formación anticapitalista.

EH Bildu

Navarra

País Vasco

En 22 pueblos –la mayor parte, navarros–, la de la formación abertzale será la única papeleta disponible en los colegios electorales, por lo que esos municipios ya saben quién será su alcalde antes de que se celebren las elecciones.En la Comunidad Foral, hay 16 localidades en las que EH Bildu es el único partido que se presenta a las elecciones, y tres de ellas superan los 1.000 habitantes:(2.624 residentes),(1.272 censados) y(1.124 habitantes). El resto son, que superan los 500 residentes, e, por debajo de esa cifra.GipuzkoaLos seis pueblos en los que EH Bildu será hegemónico la próxima legislatura porque es la única lista que concurrirá a las elecciones locales son pequeños –ninguno llega a los 500 habitantes– y están todos en la provincia de Gipuzkoa. Son las localidades de

Navarra Suma

Navarra

La coalición suscrita antes de las pasadas elecciones generales por UPN, PP y Ciudadanos tiene garantizados un total de cuatro alcaldes, ya que su papeleta será la única que se presente en esos municipios. Uno de ellos,, tiene un tamaño considerable, ya que en él viven 2.485 personas. Los otros tres son mucho más pequeños: de los 187 habitantes de Lazagurría y los 122 dehasta los apenas 17 que reúne

Geroa Bai

Navarra

Un solo municipio en toda España tiene asegurado que su alcalde durante los próximos cuatro años será de Geroa Bai:, de apenas 32 habitantes.

Candidaturas locales

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad de Madrid

Navarra

País Vasco

La Rioja

Hay otros 114 municipios que no tendrán más que una sola lista en las elecciones del 26M y en los que, además, los principales partidos a nivel estatal o autonómico no presentan candidatura. En estas localidades quienes llevarán el bastón de mando en la próxima legislatura encabezan partidos locales o agrupaciones de electores, y si hay un territorio donde este formato es popular, ese es Navarra. 89 de los 114 pueblos en los que la única lista en las elecciones municipales del domingo será la de una formación local están en la Comunidad Foral, mientras otros 14 se encuentran en Cataluña.Ciudad RealSolo hay un municipio castellanomanchego en esta situación, y se encuentra en Ciudad Real. Se trata de, de 86 habitantes, donde gobernará la Unión Independiente de Electores Villar del Pozo.BurgosDe la misma forma, tan solo una localidad castellanoleonesa tiene asegurado que va a ser gobernada por una lista local: esBarcelonaSon cuatro los municipios barceloneses cuyo alcalde va a ser, con toda seguridad, quien encabece la lista de una fuerza independiente. Son, todos ellos de menos de 600 habitantes.GironaDe igual manera, hay tres localidades gerundenses en la misma situación:TarragonaEs la provincia catalana donde hay más municipios en los que la única lista que se presenta es de un partido local: un total de seis. Dos de ellos,, superan los 1.000 habitantes, mientras otros cuatro –– están por debajo de esa cifra.El único pueblo madrileño que ya sabe quién va a ser su alcalde esNavarra es, sin duda ninguna, donde mayor implantación tienen este tipo de candidaturas locales: en 89 municipios ya se sabe que gobernarán a partir del próximo domingo. 21 de ellos tienen menos de 100 habitantes: sonOtros 34 de estos municipios tienen entre 100 y 200 residentes:25 más están entre los 200 y los 500 habitantes:Los nueve restantes sonBizkaiaEl único municipio vizcaíno que tendrá, con toda seguridad, un ayuntamiento dominado por una lista local es el deGipuzkoaEn la misma circunstancia se encuentran otros cinco pueblos guipuzcoános: los deSon dos los municipios riojanos que ya saben que su alcalde será quien encabeza una lista local: