El Congreso ya redujo la mayoría absoluta en 1989 para la investidura de Felipe González

Publicada el 24/05/2019 a las 21:05 Actualizada el 24/05/2019 a las 21:06

Si renuncia al escaño, se acaba el debate

PP y Cs se oponen a la rebaja

González se sometió a una cuestión de confianza

El Congreso de los Diputados ya rebajó la mayoría absoluta en 1989por no estar la Cámara al completo, un escenario que podría volver a ocurrir este año después de que lahaya acordado la suspensión de funciones de los cuatro diputados procesados por rebelión y en situación de prisión preventiva,La Mesa que presideha acordado este viernes pedir un informe jurídico sobre las consecuencias que puede tener en la Cámara, y especialmente, el hecho de no tener a los 350 diputados en plenitud de funciones.Si los cuatro diputados suspendidos renuncian al escaño y son sustituidos por los siguientes en la lista, el tema se resolvería y no habría consecuencias. Parece que Oriol Junqueras, que también se presenta de, podría renunciar al escaño en el Congreso, incompatible con el de Estrasburgo , pero desde Junts per Catalunya (JxCAT) vienen insistiendo en queno tienen intención de abandonar voluntariamente.La Mesa del Congresodurante el tiempo que dure la suspensión,, así como para la determinación de la composición de las comisiones parlamentarias y los distintos órganos, y para la fijación de cupos para el debate de iniciativas o de preguntas orales a los miembros del Gobierno. Sobre esos puntos deberán pronunciarse los. Respecto a la mayoría absoluta (la mitad más uno), que, la Mesa de la Cámara podría decidirdiputados, ya fueran tres o cuatro los que se mantuvieran suspendidos sin ser relevados (con 346 o 347 diputados con derecho a voto, la mitad más uno de la Cámara sigue siendo 174).Bajar ese umbral, aunque sea por dos escaños, tiene su relevancia política para la sesión de investidura de Pedro Sánchez, para la elección de Batet como presidenta del Congreso. En concreto, la diputada socialista reunióal PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria (CC), Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC)., Pedro Sánchez habríay podría ser proclamado en primera votación, y el voto de los independentistas de ERC y de Junts resultaría irrelevante De momento el PP y Ciudadanosla Mesa del Congreso. Teodoro García Egea, secretario general del PP, rechaza que por " una carambola " se pueda facilitar a Sánchez el camino a la reelección, mientras que José Manuel Villegas, de Ciudadanos, asegura que si ERC y Junts quieren tener todos sus votos, deberán. El informe de los letrados, que se espera para la, deberá dar respuesta a estos interrogantes, y en su contenido tendrán especial relevancia losEl, tras las terceras elecciones generales que ganó el socialista Felipe Gonzále z y que fueron recurridas por el PP en una serie de provincias. La Cámara no pudo constituirse con todos los diputados porquesobre los comicios y otros cuatro, de Herri Batasuna, no llegaron a asumir plenamente la condición de parlamentarios"por imperativo legal", lo que no fue aceptado por el entonces presidente, el socialistaSe llegó a la investidura, excluyendo a los 18 diputados que estaban pendientes de los recursos judiciales sobre los comicios. A los cuatro de, que"por imperativo legal", se les consideraba diputados "ausentes".Según indicó en el Pleno el entonces presidente de la Cámara,, que fueronal primer intento. Eso sí, el líder socialista prometió someterse a una cuestión de confianza en cuanto la Cámara estuviese al completo. Los cuatro diputados de Herri Batasuna no llegaron a volver a la Cámara y González mandó el resto de legislatura con 167 diputados.