El Consejo de Europa redefine el sexismo y propone fórmulas para un lenguaje con perspectiva de género

Recomendaciones específicas para diversidad de campos

Concepto internacional de sexismo

Elha hecho públicas una serie dedirigidas a los Estados miembro con el objetivo dea través de aspectos como el lenguaje . Además de consensuar por primera vez una definición deen un texto internacional, en este documento se insta a eliminar las expresiones sexistas en todos los ámbitos, informa Europa Press.Con el objetivo de crear una Europa "libre de sexismo y sus manifestaciones" se ha elaborado este texto de 17 páginas. En él, se, reglamentos y políticas para detectar el lenguaje sexista y uso de estereotipos basados en el género "con el fin de sustituirlos por terminología con perspectiva de género". En un apartado en concreto, se defiende que los Estados miembrosDe forma más concreta, aconsejapara evitar el lenguaje y las ilustraciones sexistas en ellos.Entre otras cosas, según se argumenta, el lenguaje y la comunicación "no deben consagrar la hegemonía del modelo masculino" y, por ello, hay que eliminar expresiones sexistas y. El Consejo de Europapara introducira nivel individual, institucional y estructural . Entre los consejos, se incluyen medidas legislativas, ejecutivas, administrativas, presupuestarias y regulatorias, además de planes, políticas y programas."Se necesitan diferentes herramientas para abordar, por una parte, losy, por otro, el", argumenta. Según precisa el documento, los sesgos inconscientes pueden abordarse por medio de la sensibilización, la formación y la educación, mientras que para eliminar los deliberados y persistentes "han de implementarse medidas más firmes".Las recomendaciones giran entorno aen todos los ámbitos. Con este objetivo, recomienda "realizar reformas legislativas que"; y " reconocer, fomentar y apoyar " el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, en particular ONG de mujeres. Asimismo, anima a las entidades públicas a que diseñen yo directrices sobre sexismo. También aconseja "indemnizar debidamente a las víctimas de comportamientos sexistas" o considerar "la imposición de sanciones no penales".La institución también aconseja financiar investigaciones sobre la incidencia e impacto negativo del sexismo ; asignar recursos para financiar campañas decontra mujeres y niñas; "y dotar de". Asimismo, sugiere que se diseñen periódicamente iniciativas de sensibilización, que se designe un día nacional contra el sexismo y así como crear museos para conmemorar la igualdad de género y losde la mujer, entre otras medidas.Respecto a internet y a las redes sociales, invita a los gobiernos a adoptar medidas legislativas quey a fomentar procedimientos más proactivos de detección y denuncia. En este punto, también sugiere promover campañas de formación y de sensibilización, en concreto destinadas a concienciar sobre los peligros, oportunidades, derechos y responsabilidades relacionados con el uso de nuevos medios de comunicación.También ofreceno contribuyan al sexismo. A este respecto, se invita a los gobiernos a adoptar una normativa que prohíba el sexismo en los medios y la publicidad; y fomentar la participación igualitaria de mujeres y hombres. Respecto al sexismo en el lugar de trabajo, se insta a revisar la legislación laboral para prohibirlo, que se incorporen mecanismos de queja y medidas disciplinarias para casos de sexismo, entre otras recomendaciones.En el, aconseja una formación "periódica y adecuada" para los miembros de la carrera judicial. También pide que se organicenpara sensibilizar a profesionales del derecho sobre el sexismo y los estereotipos de género en el sistema judicial.Sobre el sexismo el, anima a las principales figuras de estos sectores a corregir las asunciones sexistas o a denunciar el discurso de odio sexista, y recomienda que se elaboren códigos de conducta para prevenirlo que "deberían incluir medidas disciplinarias".En la esfera privada, avisa de que elpuede contribuir a reforzar los, la falta de autonomía de la mujer, entre otras cosas. Así, aconseja adoptar medidas relacionadas con la conciliación entre la vida privada y laboral; y organizar campañas para fomentar el reparto igualitario de las tareas domésticas y de cuidado entre mujeres y hombres.Tal y como refleja el texto, se entiende por sexismo "cualquier acto, gesto, representación visual, manifestación oral o escrita, práctica o comportamiento, basado en la idea de que una persona o grupo de personas es inferior por razón de su sexo, en el ámbito público o privado, en línea o en la vida real". Entre los propósitos de esa persona o grupos está "intrínseca o los derechos de una persona o grupo de personas"; "provocar daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o socioeconómico"; "crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo"; "constituir uny la plena realización de los derechos humanos"; o "preservar y reforzar los".Asimismo, en el texto se avisa de que existen "determinadasde los comportamientos sexistas. Éstas se dan cuando las actuaciones o palabras sexistas se inscriben en el marco de una. "El sexismo es particularmente nocivo cuando la persona que actúa se encuentra en una posición de poder, autoridad o influencia, como en el caso de responsables políticos, personas formadoras de opinión o líderes empresariales", sostiene.