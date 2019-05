La dimisión de Theresa May eleva el riesgo de un 'Brexit duro'

Publicada el 24/05/2019 a las 13:18 Actualizada el 24/05/2019 a las 13:19

El anuncio dede su dimisión el próximo 7 de junio como primera ministra del Reino Unido hace más probabledel país británico de la Unión Europea, lo que tendría "significativos efectos negativos" sobre la deuda soberana del Reino Unido y de otros emisores, según advierten diversos analistas.En este sentido, Sarah Carlson, analista deresponsable de la nota soberana del Reino Unido, considera que el anuncio de la dimisión de May "amplifica" la incertidumbre respecto del Brexit, algo que resulta "" para la solvencia, lastrando la inversión, el empleo y, en definitiva, el crecimiento."La dimisión de la primera ministra también incrementa el riesgo de un Brexit sin acuerdo, lo que, tendría significativos efectos negativos sobre la nota soberana de Reino Unido y de una serie de otros emisores", añade la experta.Por su parte, Ranko Berich, director de análisis de, destaca que a continuación toda la atención se centrará en la batalla por la sucesión de May por lo que probablemente sea obligatorio para aquellos que aspiran a reemplazarla demostrar voluntad de completar una salida sin acuerdo.La retórica sobre un Brexit sin acuerdo por parte de los aspirantes al liderazgo probablemente lastre a la libra, haciendo los mínimosun objetivo probable, añade el analista, que recuerda la incertidumbre ya presente en el mercado en relación con un empeoramiento de las tensiones comerciales entre EEUU y China."La voluntad del Parlamento y la capacidad para bloquear un Brexit sin acuerdo es el apoyo más importante de la libra, aunquede seguir adelante sin acuerdo no necesita presentar nuevas mociones o proyectos", apunta Berich, añadiendo que los diputados conservadores partidarios de bloquear un 'Brexit duro' se verían así obligados a votar contra su Gobierno y por unas nuevas elecciones generales, "algo sobre lo que no hay garantías suficientes".