Publicada el 25/05/2019 a las 16:28 Actualizada el 25/05/2019 a las 16:29

Canarias: 20.805,96 por escaño y 77 céntimos por voto

Comunidad de Madrid: 19.981,18 por diputado y 1,01 por voto

Asturias: 15.727,88 euros por escaño y 79 céntimos la papeleta

Extremadura: 14.304,09 por diputado y 57 céntimos por voto

Castilla-La Mancha: 12.810 el escaño y 60 céntimos el voto

Baleares: 12.777,23 euros por escaño y 42 céntimos por voto

Aragón: 12.610,62 por diputado y 76 céntimos por voto

Navarra: 12.300 euros por diputado y 98 céntimos por voto

La Rioja: 12.042,26 euros por escaño y 95 céntimos por papeleta

Murcia: 11.585,87 euros por diputado y 61 céntimos por papeleta

Cantabria: 11.237,10 por diputado y 89 céntimos por voto

Castilla y León: 10.205,2 euros por escaño y 40 céntimos el voto

Cataluña, Galicia, Euskadi y Andalucía

Para el Parlamento Europeo se abonarán 32.508,74 euros por escaño y 1,08 euros por voto.

Para el Congreso y el Senado hay fijada una subvención de 21.167,64 euros por escaños y 81 céntimos por cada voto obtenido en las elecciones del 28 de abril.

País Vasco: 26.761,89 euros por diputado y 90 céntimos por voto.

Andalucía: 23.034,99 euros por escaño y 85 céntimos por voto.

Galicia: 20.763,77 euros por diputado y 77 céntimos por papeleta.

Cataluña: 16.111,60 euros por diputado y 61 céntimos por voto.

Comunitat Valenciana: 13.387,25 por escaño y 67 céntimos el voto.

Los partidos políticos recibirán unade este domingo 26 de mayo que va de los más de 20.800 euros que pagará el Gobierno de Canarias a los más de 10.000 que abonará el Ejecutivo de Castilla y León, según informa Europa Press.En concreto,subvencionará a los partidos con 20.805,96 euros por cada diputado que obtengan en los comicios autonómicos, lo que le convierte en la comunidad que más pagará por escaño en los comicios de este domingo,. El récord en España, no obstante, lo tiene, que otorga 26.761,89 euros por cada por diputado autonómico, por encima incluso de los 21.167,64 que se pagan por escaño del Congreso o del Senado.Ahora bien,es la autonomía que más dinero abonará a las formaciones políticas en esas subvenciones para compensar los gastos electorales:, que es el resultado de multiplicar los 19.981,18 euros que pagará por cada uno de los 132 asientos que conformarán la Asamblea regional la próxima legislatura.Así se desprende del cotejo de las órdenes publicadas en los distintos boletines autonómicos sobre las cuantías de las subvenciones por diputado de las comunidades que celebrarán elecciones el 26M. Mientras que en las elecciones generales, europeas y municipales es el Gobierno central el encargado de cuantificar las subvenciones,los que las determinan el importe, lo que genera un importante contraste de cifras entre unas y otras comunidades.En el, el Estado pagará a las formaciones políticas 21.167,64 euros por cada diputado y senador conseguidos y 81 céntimos por cada voto. Por lasabonará 32.508,74 euros por cada eurodiputado y 1,08 euros por cada voto cosechado en los comicios europeos del 26 de mayo; y 270,90 euros por cada concejal y 54 céntimos por cada papeleta en las locales convocadas para el mismo día.En las, en cambio, se da una horquilla que va de los poco más de 10.000 euros por escaño que pagará el Gobierno de Castilla y León hasta los más de 20.000 euros que desembolsará, por su parte, el Ejecutivo canario. Así, detrás de la subvención de 20.805,96 euros por escaño fijada en el archipiélago canario figurancon 19.981,18 euros por diputado ycon 15.727,88 euros por escaño. En el lado contrario aparecen, con una subvención de 11.585,87 euros,con 11.237,10 y finalmentecon 10.205,2 euros por escaño.Teniendo en cuenta el número de diputados de cada parlamento o asamblea autonómica que se renovará en los comicios del domingo, es, con 2,63 millones de euros (132 escaños), seguida de Canarias, con 1,45 millones (70 escaños).Pero, además de por escaño, los distintos gobiernos autonómicos también, una cifra difícil de cuantificar antes de conocer los resultados de las elecciones. En este caso también la horquilla va de losabonarán a los partidos políticos por cada papeleta alo losÉsta es laque abonarán las comunidades autónomas como compensación a los gastos electorales de los partidos:En esta relación no aparecen, por tanto, ni Cataluña, ni Galicia, ni Euskadi, ni Andalucía, puesto que ya celebraron con anterioridad sus respectivas citas electorales. Tras sus últimos comicios,fue el gobierno que más dinero gastó en subvencionar a los partidos por sus diputados electos, con, ya que abonó 23.034,99 euros por cada uno de los 109 escaños que componen su Parlamento autonómico.A continuación se sitúa, que tras las elecciones de diciembre de 2017 destinó 2,17 millones a estas subvenciones (16.111,60 euros por 135 escaños);, con 2 millones (26.761,89 euros, por sus 75 diputados de 2016); y, con 1,55 millones (20.763,77 euros por sus otros 75 escaños del mismo día).Por su parte, la, que adelantó sus comicios al pasado 28 de abril, haciéndolos coincidir con las elecciones generales, subvencionará con 1,32 millones de euros por los 99 diputados que conforma su Asamblea Regional.Lasdonde no hay elecciones en las próximas citas electorales son las siguientes: