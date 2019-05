Los parlamentos autonómicos, salvo Castilla-La Mancha, celebrarán nuevas elecciones si no reúnen una mayoría simple

Publicada el 25/05/2019 a las 16:37 Actualizada el 25/05/2019 a las 16:38

Asturia y Castilla-La Mancha, casos particulares

Las doce autonomías donde este domingo se celebran elecciones autonómicas prevén nuevos comicios si ningún candidato gana una votación al menos con mayoría simple, salvo en Castilla-La Mancha, única comunidad donde gobernará en último término quien tenga más escaños. ElLas encuestas publicadas en las últimas semanas muestran uny apuntan algunos empates entre el bloque de derecha y el de izquierda, por ejemplo en la Comunidad de Madrid. Quien quiera ser investido presidente deberá sumar el voto a favor de otras formaciones, o cuando menos, contar con su la abstención: que los votos a favor puedan ser más que los votos en contra, para tener lo que se denomina mayoría simple.Lostienen regulada también la posibilidad de que no se dé esta circunstancia, que, y todos ellos obligan a c, salvo las Cortes de Castilla-La Mancha.Los. Los dos o tres meses para que elijan presidente se pondrán en marcha a partir de entonces. Si nadie resulta investido en este tiempo, se repetirá de nuevo todo el proceso electoral: disolución del legislativo, nueva fecha de elecciones para 54 días después, organizar la campaña, la votación y la constitución de un parlamento nuevo, en el que alguien deberá lograr mayoría absoluta o simple.En el, la normativa prevé la vuelta a las urnas en dos meses también, pero el, facilita el proceso porque los diputados no pueden votar que no: o apoyan a un candidato o se abstienen, lo que reduce las posibilidades de bloqueo. Es decir, si sólo hay un candidato, será elegido aunque sólo cuente con el apoyo de su grupo parlamentario. Si hay dos, uno de ellos deberá lograr más votos que el otro y sólo en caso de empate se repetirían las elecciones.La excepción al proceso en todas las autonomías. De las 12 comunidades que celebran elecciones este domingo es la única que no prevé una segunda vuelta. Su Estatuto de Autonomía señala en el artículo 14 que de no alcanzar ningún candidato una mayoría simple en dos meses de votaciones, "".